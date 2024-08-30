Ставки на утильсбор могут ввести уже в этом году. Как их будут рассчитывать?

В середине августа в Кыргызстане принят закон об утильсборе. Редакция 24.kg выяснила, когда будут введены ставки и как намерены рассчитывать этот сбор, обратившись за информацией к Минприроды и экспертам.

Утильсбор станет обязательным платежом для производителей и импортеров как внутри страны, так и за ее пределами. Ставки установлены на такие группы товаров, как смазочные масла, аккумуляторы (включая свинцовые и для электромобилей), автошины, электроника, бытовая техника, фильтры, а также товары и упаковка из комбинированных материалов, картона, резины, пластика и полимеров.

Позиция Минприроды

Заведующий отделом по обращению с отходами Минприроды Асель Мурзабаева сообщила, что в прошлом году ведомство инициировало законопроект об отходах производства и потребления, который приняли в августе 2023 года.

Она отметила, что в новой редакции закона внедрен механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Он вводит утильсбор для импортеров и производителей определенных товаров, их перечень определяет кабмин. Так, сбор обязывает производителей и импортеров оплачивать переработку отходов, которые остаются после использования их продукции.

Это обязательство будет способствовать эффективному управлению отходами, превращая их в полезные ресурсы и снижая количество отходов, попадающих на свалки.

По ее словам, основные цели министерства — управление отходами в Кыргызстане, где стихийные свалки являются серьезной проблемой. Введение системы РОП поможет создать инфраструктуру для сбора, переработки и утилизации отходов, что будет полезно как для экологии, так и для экономики страны. По ее словам, такой подход активно используется в развитых странах Европы и СНГ и показывает положительные результаты.

Когда определят ставки на утильсбор?

Ожидается, что окончательное определение ставок будет завершено до конца текущего года.

Что касается ставок утильсбора, то чиновники сейчас разрабатывают подзаконные акты и механизм реализации закона.

Асель Мурзабаева добавила, что ставка утильсбора рассчитывается на основе средних затрат на переработку единичного изделия и зависит от массы товара или упаковки, а также от нормативов переработки.

«Учитываться будут все параметры системы переработки отходов, включая сбор, хранение, транспортировку, строительство инфраструктуры, расход электроэнергии и наем работников. Более легкие отходы будут иметь более низкую ставку утильсбора, в то время как более сложные отходы потребуют более высоких ставок», — отмечает Асель Мурзабаева.

Методы расчета ставок и инструкции будут опубликованы после завершения разработки соответствующих нормативных актов и будут вынесены на общественное обсуждение.

Что говорят эксперты?

Заместитель исполнительного директора Международного делового совета (МДС) Жанабиль Даулетбаев рассказал, что в мировой практике существует концепция расширенной ответственности производителей, при которой бизнес несет ответственность за отходы, образующиеся от их товаров.

Этот подход включает различные механизмы реализации, например, требование от производителей обеспечить переработку отходов их товаров или делегировать эту обязанность другим лицам. В ряде стран, в том числе в Кыргызстане, могут использоваться различные подходы, такие как уплата утилизационного сбора частным компаниям или государству.

Расширение ответственности производителей и введение утилизационного сбора представляет собой один из механизмов, при котором государство берет на себя обязательства по утилизации отходов. Однако в реализации этой нормы могут возникнуть проблемы.

«Во-первых, необходимо создать соответствующую инфраструктуру и систему управления отходами. Во-вторых, утилизационный сбор может повысить себестоимость товаров, так как затраты на утилизацию ложатся на производителей и предпринимателей. Также возникают вопросы делегирования некоторых функций государством частным лицам для переработки отходов», — отмечает эксперт.

Какие нужны условия?

«Важно, чтобы государство создавало условия для развития частных компаний по переработке отходов, поскольку не всегда государственные структуры могут справиться с этой задачей самостоятельно». Заместитель исполнительного директора МДС Жанабиль Даулетбаев

По словам Жанабиля Даулетбаева, опыт других стран показывает, как важно рассматривать различные виды расширенной ответственности и предусматривать разные механизмы через законодательство. По его словам, это позволит производителям эффективно управлять отходами, стимулировать развитие частных переработчиков и обеспечить государственное содействие в этой сфере.

Какие ставки в Казахстане, Узбекистане и России?

С 2013 года вдействует система утильсбора и расширенной ответственности производителей (РОП), направленная на улучшение управления отходами и поддержку экологической политики страны.

Первоначально утильсбор был введен для автомобилей и сельхозтехники, а его ставки зависят от объема двигателя. По официальным данным с момента внедрения РОП переработка отходов увеличилась с 2 до 24 процентов. Эта система также охватывает упаковку, электронные и электрические устройства. Все средства от утильсбора распределяются по 14 направлениям, строго регулируемым экологическим кодексом.

Добавим, что в 2024 году петиция против утильсбора, собравшая 50 тысяч подписей, отклонена. Сегодня ставки утильсбора варьируются от $500 до $15 тысяч в зависимости от мощности двигателя, массы и коэффициента.

В Узбекистане с августа 2020 года также ввели утилизационный сбор на определенные виды колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов. Он был введен после отмены акцизного налога на ввоз легковых машин и сельхозтехники.

Сбор должны уплачивать физические и юридические лица при импорте или производстве ТС на продажу. Освобождаются от уплаты дипломатические транспортные средства, старинные авто и временно ввозимые машины. Ставки сбора зависят от категории ТС, года выпуска и объема двигателя, варьируясь от $700 до $38 тысяч.

Утилизационный сбор в России ввели в 2012 году. Изначально его обязаны были уплачивать только импортеры легковых и грузовых автомобилей, произведенных за рубежом, включая как юридических, так и физических лиц.

Производители из России и стран Таможенного союза (Казахстан и Беларусь) были освобождены от уплаты сбора, при условии, что они брали на себя обязательства по безопасной переработке своих старых автомобилей. Однако с 2014 года это послабление отменили, и сбор стал обязательным для всех.

С 1 октября 2024 года утилизационный сбор на автомобили в России снова вырастет. В этот раз правительство планирует увеличить его на 70-85 процентов, что коснется только тех, кто ввозит автомобили на продажу. На данный момент базовая ставка утильсбора варьируется от 20 тысяч до 172 тысяч рублей.