Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги

2 февраля 2024 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс». Они вступают в силу задним числом — с 1 января 2024 года, но с исключениями.

Поправки с перечнем документов, заменяющих электронные счета-фактуры, вступают в силу с 3 апреля 2023 года.

«Предложения бизнес-сообщества страны касались некоторых вопросов налогообложения на общем режиме (налог на прибыль, с продаж и другие), дополнения перечня документов, которые применяют вместо электронного счета-фактуры, зачета НДС при импорте, изменения регулирования упрощенного режима налогообложения», — рассказали в Международном деловом совете.

Налоговая декларация

Если у человека есть доход, по которому нужно платить налоги, то они начнут сдавать декларации со следующего года, все остальные — с 2025-го.

Предусмотрена отсрочка начала сдачи единой налоговой декларации на один год тем категориям лиц, кто еще не начал сдавать ЕНД.

Не нужно платить подоходный налог персональным ассистентам и/или лицам с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в постоянном уходе и надзоре. При продаже имущества по договору дарения от близких родственников срок в один год для подоходного налога исчисляется с даты регистрации права собственности дарителя.

Какие изменения затронут рынки

От уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) освободили поставки:

торгово-логистическим центром сельхозпродукции и продуктов ее переработки, полученных от сельхоззаготовителей;

некоммерческих организаций в сфере экологии;

импорт исходных материалов для производства лекарств для животных и медизделий по перечню кабмина;

импорт комплектующих и/или запчастей для производства или сборки ККМ, POS-терминалов, устройств со встроенным принтером чека.

Благотворительным организациям и при выполнении договора о социально значимом объекте не нужно платить налог с продаж.

Предоставлена отсрочка на шесть месяцев (до 1 июля 2024 года) запрета на торговую деятельность на основе патента.

Снят запрет по применению застройщиками упрощенного налогового режима.

Кроме того, изменены ставки единого налога:

для реализации смазочных и прочих масел — 0,5 и 1 процент;

для сельскохозяйственных заготовителей — 0,5 процента, для заготовителей молока — 0,25 процента;

при выполнении специальных строительных работ при строительстве зданий — 6 процентов.

Еще в 2023 году в Налоговый кодекс ввели спецналог на деятельность в зоне торговли с особым режимом. Это касается крупных рынков страны. Например, «Дордоя» и «Кара-Суу». В этом году в правила их работы внесли поправки:

Швейники при продаже товаров собственного производства работают по единому налогу и не обязаны работать даже на крупном рынке по спецналогу;

Теперь нет запрета, что в зоне торговли с особым режимом торговая площадь одной торговой точки не может превышать 50 квадратных метров;

Предприниматели на крупных рынках будут указывать размер выручки для подсчета размера налога отдельно для каждой своей торговой точки;

Предусмотрено тройное увеличение налога, если он превысит заявленный размер выручки.

Что заменит ЭСФ

Одной из главных поправок стал перечень документов, заменяющих электронные счета-фактуры (ЭСФ), для вычета по налогу на прибыль.Еще в апреле 2023 года в Налоговый кодекс внесли норму — не подлежат вычету из совокупного годового дохода стоимости материальных ресурсов, приобретенных без оформления счета-фактуры в виде электронного документа (ЭСФ) на территории Кыргызстана.

«Эта норма вызвала сложности у компаний, применяющих общий налоговый режим. По некоторым расходам невозможно было получить ЭСФ, следовательно и вычеты по налогу на прибыль.Проблема была во многих секторах экономики», — рассказали в Международном деловом совете.

В итоге поправки в Налоговый кодекс позволили налогоплательщику вместо ЭСФ в отдельных случаях оформлять документы, заменяющие его.

Эти поправки коснулись также налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Убрать коллизии при импорте

Еще одна проблема была связана с зачетом НДС за приобретенные материальные ресурсы. Компании при импорте товаров столкнулись с тем, что неоднозначная трактовка статьи 316 в Налоговом кодексе исключала право зачета всей суммы налога на добавленную стоимость на импорт, начисленный на стоимость, если этот НДС превышает сумму налога, начисленную на указанную в счете-фактуре или в инвойсе. У компаний возникали проблемы при намерении взять в зачет НДС.

Кроме того, статья противоречила нормативным актам Евразийского экономического союза. В них указано, что для целей уплаты НДС налоговая база включает не только стоимость приобретенных товаров, но и акцизы, подлежащие уплате по подакцизным товарам.

В итоге редакция статьи 316 изменена. Теперь подлежит зачету сумма НДС, начисленная на фактурную стоимость импортируемых материальных ресурсов с учетом акцизного налога. А при импорте из государств — членов ЕАЭС учитываются еще и транспортные расходы, страхование, таможенные платежи.

Кому снизили налоги

Поправками уточнили налоговую базу для плательщиков единого налога. Теперь определенные доходы, полученные от другой деятельности налогоплательщика, применяющего упрощенную систему, также подлежат включению в налоговую базу для исчисления единого налога.

Исключением стал доход от положительной разницы от переоценки иностранной валюты.

Уточнена налоговая база для реэкспортеров, применяющих режим условного начисления НДС, установленный статьей 324 Налогового кодекса.

Удалось добиться снижения в два раза налога на имущество для гостиниц.

Для расчета налога на имущество установлены различные коэффициенты. Раньше для гостиниц он был 1,6, а для санаториев, пансионатов, домов отдыха — 0,8. Но эти здания и сооружения имеют фактически идентичное назначение. Поэтому после обсуждения внесена поправка и для гостиниц также установлен коэффициент 0,8.