Коммуналка, лекарства и топливо. Что подорожало в 2024 году?

С начала года в Кыргызстане значительно выросли цены практически на все: от коммунальных услуг до топлива, на лекарства и табачные изделия. Редакция 24.kg наглядно показывает, на сколько подорожала жизнь в стране в 2024-м.

Тарифы

1 Электричество Электричество

С октября 2024 года в Кыргызстане тарифы на электроэнергию выросли на 18,5 процента и теперь составляют 3,77 сома за киловатт-час (без налогов). В начале года потребители платили 3,18 сома за киловатт-час.

Подорожание затронуло компании и организации, но не коснулось насосных станций, религиозных и бюджетных учреждений, зарядных станций для электромобилей, а также золотодобывающих, цементных и литейных заводов и производителей алкоголя.

В Министерстве энергетики объяснили, что повышение связано с ростом затрат на производство и доставку электроэнергии. Новые тарифы помогут частично покрыть эти расходы и обеспечить стабильное электроснабжение.

2 Вода Вода

С 5 июля для жителей частных домов установили новую норму потребления воды — 350 литров в сутки на одного человека, ранее она варьировалась от 35 до 310 литров. В результате ее стоимость увеличилась в 2,7 раза.

Тариф на воду также изменился: плата за одного человека выросла с 54 до 148 сомов в месяц. По данным Бишкекводоканала, повышение связано с тем, что жители частных домов потребляют больше воды, чем установлено, особенно для полива садов и других нужд.

3 Газ Газ

Тарифы на природный газ в Кыргызстане для населения в январе 2024 года составляли 19,9 сома за 1 кубометр. Для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций — 24,2 сома за 1 куб.

Однако в декабре 2024 года тарифы на газ для населения уже 21,8 сома за 1 кубометр, а для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий — 27,4 сома за 1 куб.

Таким образом, почти за год тарифы для населения выросли на 1,87 сома (на 9,4 процента), для предприятий — на 3,17 сома (на 13,1 процента).

4 Отопление Отопление

С 1 июня 2024 года в Кыргызстане повысили тарифы на тепловую энергию и горячую воду. Стоимость тепловой энергии увеличилась на 25 процентов, а горячей воды — на 39,3 процента. Теперь размер оплаты зависит от площади жилья и поставщика услуг.

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По социальной норме тариф на тепловую энергию вырос на 312 сомов: с 1 тысячи 248 сомов до 1 тысячи 560 сомов за 1 гигакалорию. За квадратуру свыше приходится платить по себестоимости поставщика. Подробный список организаций, предоставляющих тепло и горячую воду, можно посмотреть здесь.

5 Проезд Проезд

В конце января в Бишкеке подняли тарифы на проезд в общественном транспорте. В троллейбусах и муниципальных автобусах с валидаторами при безналичной оплате проезд стал стоить 17 сомов, при наличной — 20 сомов. Такую же стоимость установили для маршруток и частных автобусов.

Недавно активно обсуждалась инициатива повышения стоимости проезда в общественном транспорте при наличной оплате до 40 сомов.

Акцизы на табак

По соглашению о гармонизации акцизных ставок, страны ЕАЭС обязаны достичь уровня в 35 евро за 1 тысячу сигарет в 2024 году. Допустимый диапазон отклонений составляет 20 процентов, что означает, что ставка не должна опускаться ниже 28 евро.

Ставка акциза увеличивается ежегодно на 250 сомов. Так, в 2024 году за 1 тысячу табачных изделий она составила 2 тысячи 750 сомов. В 2023-м она была 2,5 тысячи, а в 2025-м составит 3 тысячи сомов.

НДС на лекарства

Кабмин 27 августа

принял

постановление, которым ввел 12-процентный НДС на лекарства и медицинские изделия.

Фармацевтический союз заявлял, что контрабанда препаратов вырастет до 60 процентов.

Гипертоники сообщали, что летом препарат айра-16 стоил 600-700 сомов, а после принятия НДС стоимость выросла до 1 тысячи 100 сомов. Подорожали и многие другие лекарства и гораздо больше, чем на 12 процентов.

Топливо

Бензин — 650 тысяч тонн,

Дизельное топливо — 550 тысяч тонн.

Индикативный баланс на 2024 год по светлым нефтепродуктам (бензин и дизельное топливо) утвержден в объеме 1,2 миллиона тонн:

Этот объем полностью покрывает потребности топливного рынка страны. Основная часть нефтепродуктов импортируется из России.

На рынке Кыргызстана доминируют следующие компании:

ОсОО «Газпром нефть Азия»,

ОсОО «Альфа Ойл» («Ред Петролеум»),

ЗАО «PH-Кыргызнефтепродукт».

Среднесуточное потребление в республике составляет:

бензин — 1 тысяча 781 тонна,

дизельное топливо — 1 тысяча 507 тонн.

Всего кыргызстанцы ежедневно потребляют 3 тысячи 288 тонн топлива.

Цены на бензин, автомобильный газ и дизтопливо выросли. В Службе антимонопольного регулирования предоставили данные о динамике изменения стоимости топлива за год. Подробности представлены в таблице.

Так, стоимость бензина марки АИ-92 в среднем за год выросла на 4,3 сома за литр.

Цена сжиженного углеродного газа (СУГ) с начала года выросла примерно на 6,2 сома.

В среднем стоимость дизеля в стране увеличилась на 4 сома за литр.

Что еще подорожало?

Его будут платить те, кто ввозит или производит бензин и дизельное топливо. Средства от него направят в Дорожный фонд.