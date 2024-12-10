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Экономика

Кабинет министров утвердил ставки утилизационного сбора в Кыргызстане

Кабмин утвердил ставки утильсбора для товаров, которые подлежат переработке после завершения их использования. Постановление подписал глава кабмина Акылбек Жапаров. Документ вступил в силу 10 декабря. 

В документе также определены правила уплаты этого сбора: как рассчитывать сумму, сроки оплаты, контроль за правильностью и своевременностью платежей, а также процедуры возврата или зачета излишне уплаченных сумм.

Согласно постановлению, в Кыргызстане юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели обязаны платить утилизационный сбор за товары, которые подлежат переработке после использования. Это касается как импорта из третьих стран и государств ЕАЭС, так и товаров, произведенных внутри страны. Исключение сделано для тех, кто самостоятельно организует переработку отходов.

Постановлением кабмина утверждены ставки утилизационного сбора для каждой категории товаров и их упаковки.  

Напомним, что Минприроды утвердило ставки в сентябре 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313738/
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