Кабинет министров утвердил ставки утилизационного сбора в Кыргызстане

Кабмин утвердил ставки утильсбора для товаров, которые подлежат переработке после завершения их использования. Постановление подписал глава кабмина Акылбек Жапаров. Документ вступил в силу 10 декабря.

В документе также определены правила уплаты этого сбора: как рассчитывать сумму, сроки оплаты, контроль за правильностью и своевременностью платежей, а также процедуры возврата или зачета излишне уплаченных сумм.

Согласно постановлению, в Кыргызстане юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели обязаны платить утилизационный сбор за товары, которые подлежат переработке после использования. Это касается как импорта из третьих стран и государств ЕАЭС, так и товаров, произведенных внутри страны. Исключение сделано для тех, кто самостоятельно организует переработку отходов.

Постановлением кабмина утверждены ставки утилизационного сбора для каждой категории товаров и их упаковки.

Напомним, что Минприроды

утвердило

ставки в сентябре 2024 года.