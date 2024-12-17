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Экономика

Минэкономики хочет упростить процедуры торговли: презентован новый план

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана намерены упростить процедуры торговли. Чиновники презентовали проект нового плана на 2025-2027 годы.

Как отметили в ведомстве, цель — оптимизация торговых процессов, устранение административных барьеров и повышение прозрачности в регулировании торговли, улучшение условий для бизнеса, стимулирование экспорта и укрепление экономического развития страны.

В приоритете:

  • ускорение и упрощение процедур на границе через автоматизацию и внедрение современных технологий;
  • повышение прозрачности и предсказуемости торговых процессов;
  • создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса в международной торговле;
  • укрепление позиций Кыргызстана в международных и региональных торговых инициативах.

В Минэкономики перечислили приоритетные меры на 2025-2027 годы: цифровизация торговых процессов, совершенствование межведомственного взаимодействия, устранение барьеров для бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314394/
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