Минэкономики хочет упростить процедуры торговли: презентован новый план

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана намерены упростить процедуры торговли. Чиновники презентовали проект нового плана на 2025-2027 годы.

Как отметили в ведомстве, цель — оптимизация торговых процессов, устранение административных барьеров и повышение прозрачности в регулировании торговли, улучшение условий для бизнеса, стимулирование экспорта и укрепление экономического развития страны.

В приоритете:

ускорение и упрощение процедур на границе через автоматизацию и внедрение современных технологий;

повышение прозрачности и предсказуемости торговых процессов;

создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса в международной торговле;

укрепление позиций Кыргызстана в международных и региональных торговых инициативах.

В Минэкономики перечислили приоритетные меры на 2025-2027 годы: цифровизация торговых процессов, совершенствование межведомственного взаимодействия, устранение барьеров для бизнеса.