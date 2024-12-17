Минэкономики хочет упростить процедуры торговли: презентован новый план

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана намерены упростить процедуры торговли. Чиновники презентовали проект нового плана на 2025-2027 годы.
Как отметили в ведомстве, цель — оптимизация торговых процессов, устранение административных барьеров и повышение прозрачности в регулировании торговли, улучшение условий для бизнеса, стимулирование экспорта и укрепление экономического развития страны.
В приоритете:
- ускорение и упрощение процедур на границе через автоматизацию и внедрение современных технологий;
- повышение прозрачности и предсказуемости торговых процессов;
- создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса в международной торговле;
- укрепление позиций Кыргызстана в международных и региональных торговых инициативах.
В Минэкономики перечислили приоритетные меры на 2025-2027 годы: цифровизация торговых процессов, совершенствование межведомственного взаимодействия, устранение барьеров для бизнеса.