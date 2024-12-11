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Экономика

Кыргызстанцы могут вернуть до 10 процентов уплаченных налогов

Граждане Кыргызстана могут вернуть до 10 процентов уплаченных налогов, если их расходы попадают под определенные социальные льготы. Об этом журналистам рассказал начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков.

По его словам, данные льготы включают социальные вычеты на образование самого налогоплательщика и его детей до 24 лет с пометкой, что при наличии 1-2 детей сумма не может превышать 10 процентов от размера налоговой базы. При наличии трех и более детей можно вернуть не более 25 процентов от размера налоговой базы.

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Вычеты распространяются на имущество, а именно на сумму процентов по ипотеке. Она ограничена 230 тысячами сомов в год. Например, даже если сумма процентов составит 300 тысяч, то сумма возврата будет 23 тысячи сомов.

«Если 15 лет назад это была ощутимая сумма, сейчас она небольшая. К тому же есть определенные трудности сбора всех документов и сдачи декларации с письменным заявлением в Налоговую службу. Однако для тех, кто имеет высокие расходы на образование или выплачивает ипотеку, этот механизм остается полезным», — отметил Кубанычбек Ысабеков.

Вопрос облегчения сбора документов и повышения суммы вычета пока остается под вопросом.

Начальник управления налоговой политики напомнил, что бухгалтерия автоматически вычитает 650 сомов в месяц, что составляет 7 тысяч 500 сомов в год средней экономии для каждого гражданина.

В 2023-м государство вернуло 2,6 миллиарда сомов, из которых 6,3 миллиона сомов по социальным вычетам и 28 миллионов сомов по имущественным вычетам.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313818/
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