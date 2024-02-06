Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию

В Кыргызстане стартовала декларационная кампания. Многим эта процедура кажется неудобной и ненужной. Но сдача Единой налоговой декларации может принести и пользу.

Кыргызстанцы могут получить вычеты по налогам, то есть вернуть часть выплаченных государству денег.

Делается это именно при сдаче Единой налоговой декларации. В Налоговой службе 24.kg рассказали, какие вычеты бывают и что нужно, чтобы их получить.

Какие есть вычеты

Любой ваш доход как физического лица облагается подоходным налогом в 10 процентов. Но не сразу. Сначала из ваших доходов надо отнять те деньги, которые уплатили в качестве пенсионных взносов, и вычеты. Всего в Кыргызстане шесть видов вычетов.

Имейте в виду, что вычет, равный отчислениям в негосударственный пенсионный фонд, не может превышать 8 процентов от налоговой базы налогоплательщика.

Социальный вычет можно получить на образование налогоплательщика и его иждивенцев, возраст которых не превышает 24 лет. Он равен той сумме, которую вы потратили на это. Но вам вернут не более 10 процентов от размера налоговой базы без учета вычетов на образование.

Для содержащих троих и более иждивенцев — не более 25 процентов от размера налоговой базы плательщика без учета вычетов на образование.

Имущественный вычет — это потраченные на выплату процентов по ипотеке средства. Вернут максимум 230 тысяч сомов в год.

«Оба вычета предоставляют налогоплательщику при наличии налоговой регистрации и подаче им налоговой декларации на основании письменного заявления и документов, подтверждающих расходы», — отмечают в Налоговой службе.

Какие документы собрать

Чтобы получить вычет,необходимо сдать налоговую декларацию и в форме декларации указать данные о вычетах. Далее надо представить специальный пакет документов. Вы должны доказать, что действительно потратили на школу, кружки ребенка или ипотеку определенную сумму денег.

Кроме декларации, в Налоговую службу надо принести:

1 Для получения социального вычета:

заявление (по форме DOC STI-162);

копию контракта на оказание платных образовательных услуг;

копию платежных документов об уплате в образовательное учреждение;

копию свидетельства о рождении/документ об усыновлении и/или удочерении иждивенца;

справку из учебного заведения, что ребенок/усыновленный ребенок не получает стипендию, если иждивенец обучается в образовательном учреждении среднего и высшего профессионального образования;

копии паспорта декларанта, паспорта иждивенца (при наличии), паспорта супруга/и декларанта, свидетельства о браке или расторжении брака;

справку с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных подоходном налоге и отчислениях по государственному социальному страхованию за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование (DOC STI-161);

справку с места работы (основной и неосновной) супруга/и декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы (если супруг(а) является наемным работником), удержанных подоходном налоге и отчислениях по государственному социальному страхованию за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование (DOC STI-161);

справку о составе семьи из айыл окмоту, домоуправления, товарищества собственников жилья, квартального комитета, жилищного кооператива, другой жилищно-коммунальной организации.

2 Для получения имущественного налогового вычета:

заявление;

копию паспорта декларанта;

копию технического паспорта приобретенного недвижимого имущества;

копию договора об ипотеке, заключенного с банковским и/или финансово-кредитным учреждением, на получение ипотечного кредита;

копию договора о залоге;

копии платежных документов об уплате ипотечного кредита;

справку банковского учреждения о суммах полученного, возвращенного кредита и уплаченных по ним процентах по ипотечному кредиту;

справку с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных подоходном налоге и отчислениях по государственному социальному страхованию за календарный год, соответствующий периоду предоставления имущественного налогового вычета.

Имейте в виду, что имущественный налоговый вычет не применяется, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры для налогоплательщика производится за счет работодателя или иного субъекта. Он также невозможен, если сделка купли-продажи жилья совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми.

Сколько реально можно получить

Многих кыргызстанцев пугает большой список документов, которые надо представить в Налоговую службу. Они предпочитают отказаться от возможности получить вычеты, считая, что существенную сумму вернуть все равно не удастся.

На самом деле это не так. Лучше заморочиться с бумагами, но вернуть часть денег.

Давайте посчитаем, сколько можно вернуть. Например, ваша ежемесячная зарплата составляет 20 тысяч сомов, а расходы на учебу — 50 тысяч сомов в год.

В этом случае расчет выглядит следующим образом:

совокупный годовой доход — 240 тысяч сомов (20 тысяч*12);

персональный вычет — 7 тысяч 800 сомов (650*12);

соцотчисления — 24 тысячи сомов (2 тысячи*12).

Итого налоговая база — 208 тысяч 200 сомов.

Соответственно, в год вы уплачиваете 20 тысяч 820 сомов подоходного налога.

Из общей налоговой базы рассчитываем ограничение для социального вычета: 208 тысяч 200*10 процентов = 20 тысяч 820 сомов.

Суммы вроде равные. Но первая — это подоходный налог, а вторая — ограничение по социальному вычету. То есть, если вы заплатили за школу ребенка 50 тысяч сомов, максимально вы можете вычесть лишь 20 тысяч 820 сомов.

Итак, вы уплатили за год 20 тысяч 820 сомов налогов. Но представили в декларации подтверждение о соцвычетах на школу. Заранее в декларации вы пересчитываете все с учетом соцвычета.

Вам снова придется посчитать, какую сумму подоходного налога вы должны уплатить за минусом социального вычета.

Это значит, что от налоговой базы в 208 тысяч 200 сомов мы отнимаем 20 тысяч 820 сомов (те самые ограничения по социальному вычету). Получается, что налоговая база составит 187 тысяч 38 сомов. Подоходный налог — 18 тысяч 738 сомов.

Вам должны вернуть переплаченную сумму налога: 20 тысяч 820 (фактически уплаченная сумма налога) — 18 тысяч 738 (сумма налога с учетом вычета на школу) = 2 тысячи 82 сома.

Когда вы подаете заявление на социальный вычет, то указываете счет в банке. В течение 30 дней после принятия заявления на имущественный/социальный вычет Налоговая служба переведет его на ваш счет.

Помните, что каждый кыргызстанец может пользоваться всеми видами вычетов, если он понес расходы, попадающие под вычет. Но это не значит, что вы совсем не будете платить подоходный налог. Будете, но вычет уменьшит вашу налоговую базу, по которой исчисляется подоходный налог.