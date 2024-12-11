Кредит на Камбаратинскую ГЭС-1 в $500 миллионов выдаст Всемирный банк

Всемирный банк выдаст кредит в $500 миллионов на Камбаратинскую ГЭС-1. Об этом рассказал министр экономики Данияр Амангельдиев на встрече с журналистами в Бишкеке.

По словам министра, Минэнерго в данный момент разрабатывает ТЭО для крупного инвестиционного проекта Кыргызстана. Данияр Амангельдиев сообщил, что в мае 2025 года Всемирный банк выдаст беспроцентный кредит Кыргызстану в размере $500 миллионов на строительство ГЭС.

Напомним, ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) заявил, что готов выделить на строительство Камбаратинской ГЭС-1 до $500 миллионов.

Кроме того, Европейскому инвестиционному банку также предложили участие в строительстве Камбаратинской ГЭС-1. А в ноябре 2024-го Кыргызстан призвал участников COP29 присоединиться к реализации данного проекта.