Европейскому инвестиционному банку предложили участие в проекте «Камбар-Ата-1»

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров на встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Кириакосом Какурисом предложил ему совместную реализацию проекта Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Опыт успешной реализации проекта CASA-1000 свидетельствует о возможности международных финансовых институтов консолидировать свои усилия и достичь значительных результатов. Данный положительный опыт будет полезен при реализации самого масштабного энергетического проекта в истории независимого Кыргызстана – строительства Камбаратинской ГЭС-1. Учитывая ее стратегическую важность для развития энергетического сектора, снижения зависимости от импорта электроэнергии и обеспечения экологически чистого будущего, мы приглашаем вас к активному сотрудничеству и совместной реализации проекта», — заявил Акылбека Жапарова.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Кириакос Какурис выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с Кыргызстаном и сказал, что банк высоко оценивает масштабные региональные проекты, включая строительство Камбаратинской ГЭС-1 и проекты в сфере транспорта.