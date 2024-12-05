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Экономика
Сюжет: Камбар-Ата-1

ЕАБР готов выделить до $500 миллионов на строительство Камбаратинской ГЭС-1

Евразийский банк развития (ЕАБР) готов выделить до $500 миллионов на строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Об этом сообщил председатель правления банка Николай Подгузов на пресс-конференции в Алматы.

В рамках партнерства с Всемирным банком, который обновляет технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, ЕАБР предложил финансирование на техническое содействие по актуализации ТЭО и дальнейшее участие в проекте. После завершения актуализации стоимость строительства ГЭС по прогнозам составит от $3 до $4 миллиардов.

Проект Камбаратинской ГЭС-1 является важной частью энергетической инфраструктуры Кыргызстана, и ожидается, что его реализация обеспечит значительный вклад в развитие энергетической отрасли страны.

Напомним, что в начале ноября президент Садыр Жапаров призвал членов Организации тюркских государств присоединиться к проекту по строительству Камбаратинской ГЭС-1.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313210/
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