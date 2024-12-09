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Экономика

Внешнее управление в ЗАО «Кум-Шагыл» кабмин снова продлил

Внешнее управление в ЗАО «Кум-Шагыл» кабмин снова продлил — до 28 февраля 2025 года. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Напомним, в августе срок внешнего управления был введен до 29 ноября 2024 года.

Документом предписано Государственному агентству по управлению государственным имуществом представить кандидатуру временного внешнего управляющего.

Мэрия Бишкека должна уведомить уполномоченный государственный орган в сфере государственной регистрации юридических лиц о введении временного внешнего управления в ЗАО «Кум-Шагыл».

Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 29 февраля 2024 года.

Ранее пресс-центр ГКНБ проинформировал о том, что государству вернули стратегический объект с территорией 17,7 гектара стоимостью 1 миллиард 953 миллиона сомов. По его данным, якобы выявлен факт приватизации промышленного карьера с заводом и прилегающей территорией 16,05 гектара и 1,2 гектара. Указанный стратегический объект и прилегающие земельные участки в 2004 году были незаконно выданы ответственными должностными лицами частной компании ЗАО «Кум-Шагыл».

А совет директоров ЗАО «Кум-Шагыл» попросил власти страны проверить предприятие. Его председатель Нурбек Мамбеталиев отмечает, что исчезают активы завода: в частности металл, лежащий по всей территории, отходы от производственной деятельности, устаревшие краны, непригодная техника и другое.

Кроме того, совет директоров не знает, для чего открыты дополнительные счета в коммерческих банках. По словам Нурбека Мамбеталиева, в настоящее время продукция завода продается с большой скидкой, созданы разные непонятные партнерские ОсОО.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313534/
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