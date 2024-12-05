Замена акцизов на алкоголе. Сотрудники переклеивают марки вручную

Приказ о переклейке акцизных марок прислали в электронном виде. Об этом на пресс-конференции сообщили представители алкогольных компаний.

По их словам, информация поступила 28 ноября в WhatsApp-чате производителей алкоголя.

«Приказ председателя Государственной налоговой службы нам отправили частями. Там говорится, что мы в течение трех дней должны заменить акцизные марки. На документе нет подписи главы кабмина Акылбека Жапарова. Наши работники уже вторые сутки переклеивают марки вручную», — возмутились они.

Производители не знают, какое наказание ждет тех, кто не успеет уложиться в срок.

«Тех, кто не успеет переклеить марки возможно оштрафуют на 65 тысяч сомов или лишат лицензии. Мы покупаем эти акцизные марки: старые стоят 1,69 сома, образцы 2024 года — 2,25 сома. Мы за раз покупаем примерно 25 тысяч марок», — сказали они.

Напомним, Налоговая служба решила заменить акцизные марки на алкогольной продукции с образца 2023 года новыми, 2024-го. В ведомстве подтвердили, что распоряжение уже подписали. Однако это вызвало недовольство среди бизнесменов. Ассоциация перевозчиков обратилась в кабмин с просьбой пересмотреть это решение, а компании начали убирать алкогольную продукцию с прилавков магазинов по всей стране.

После вступления распоряжения в силу продажу алкоголя со старыми акцизными марками запретят. Производителям и импортерам придется заменить их новыми, но без дополнительной уплаты акцизного налога.

Налоговая предупредила о такой инициативе 28 ноября, чтобы у фирм было время подготовиться. Однако предприниматели переживают, что замена марок потребует дополнительных затрат и времени.