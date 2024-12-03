Курс доллара в Казахстане достиг исторического максимума

На торгах Казахстанской фондовой биржи курс доллара достиг исторического максимума — 530,8 тенге за доллар. Это рекордное значение за всю историю торгов. С начала года национальная валюта РК ослабла более чем на 15 процентов, свидетельствуют данные биржи. Об этом пишет «РБК».

Национальный банк Казахстана ранее объяснил падение курса глобальным укреплением доллара, колебаниями цен на нефть и ростом импорта, вызванного госинвестициями. Дополнительное давление оказывает ослабление российского рубля, поскольку РФ остается вторым по значимости торговым партнером РК.

Для стабилизации валютного рынка регулятор использовал $1,047 миллиарда из резервов за последние две недели. В декабре планируется выделить еще $800-900 миллионов из Нацфонда.

Заместитель премьер-министра Нурлан Байбазаров призвал граждан не паниковать и не скупать доллары.

«Нет смысла поддаваться ажиотажу. Курс доллара не достигнет 600 тенге», — сказал он.

На дальнейшую динамику курса будут влиять ожидания участников рынка, мировые экономические тенденции и геополитическая ситуация, отметил Нацбанк. Тем временем в обменниках Астаны доллар продают по 530 тенге.

Схожая ситуация наблюдается и в Грузии. На фоне протестов курс доллара вырос на 2,5 процента, достигнув 2,88 лари. Это самый высокий уровень с сентября 2022 года.