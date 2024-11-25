Мониторинг субъектов естественных монополий в ЕАЭС проведут в 2025 году

В 2025 году Евразийская экономическая комиссия проведет мониторинг реализации положений Договора о ЕАЭС в части естественных монополий. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Решение принято консультативным комитетом по естественным монополиям под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева.

Одобрены общий формат и алгоритм совместных действий по проведению мониторинга с использованием количественных и качественных показателей. Они применяются для оценки соблюдения принципов, которыми руководствуются страны ЕАЭС при регулировании деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Договором о ЕАЭС.

Планируется, что результаты анализа могут быть применены не только для выработки предложений и рекомендаций по дальнейшей гармонизации в сфере регулирования естественных монополий, но и в целях возможной актуализации нормативно-правовых актов государств союза.

Консультативный комитет также одобрил структуру аналитического отчета по вопросам естественных монополий. Документ планируется представить Высшему Евразийскому экономическому совету в первом полугодии 2025-го.

Стороны обсудили дальнейшую работу по гармонизации законодательства стран Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий. Не исключено, что в Договор о ЕАЭС могут быть внесены изменения для их уточнения.