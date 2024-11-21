Курс биткоина установил новый рекорд в $98 тысяч

Биткоин достиг нового исторического максимума, поднявшись до $98 тысяч. Об этом свидетельствуют данные платформы TradingView.

Рост курса криптовалюты начался 5 ноября 2024 года с отметки $67,7 тысячи. За 16 дней биткоин подорожал почти на 45 процентов. По состоянию на 17.27 (время Бишкека) 21 ноября биткоин торгуется в пределах $98 тысяч, а его максимальная зафиксированная стоимость составила $98 тысяч 350. Для преодоления психологической отметки в $100 тысяч криптовалюте осталось прибавить всего $2 тысячи.

Напомним, рост биткоина совпал с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он неоднократно выражал поддержку цифровым активам и заявлял о намерении превратить Соединенные Штаты в «биткоин-сверхдержаву».

Эксперты связывают рост курса биткоина с ожиданиями инвесторов относительно будущей политики США в сфере криптовалют при новом главе государства. Поддержка цифровых активов на государственном уровне может способствовать дальнейшему росту рынка криптовалют.