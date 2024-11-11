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Экономика

Биткоин продолжает свой рост: он поднялся выше $82 тысяч

Стоимость биткоина продолжает свой рост более чем на 3 процента и обновила рекорд, поднявшись выше $82 тысяч. Это следует из данных торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин сегодня подорожал еще на 3,44 процента за сутки — до $82 тысяч 039,47.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,41 процента — в среднем до $82 тысяч 060.

Отметим, эта цифровая валюта растет в цене со дня президентских выборов в США. До 5 ноября криптовалюта торговалась примерно на уровне $68 тысяч. В день выборов биткоин подскочил до $75 тысяч.

За последние пять дней после победы кандидата от республиканцев криптовалюта несколько раз обновила исторический максимум.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310767/
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