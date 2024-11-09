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Экономика

Биткоин продолжает обновлять исторический максимум третий день подряд

Биткоин продолжает обновлять исторический максимум третий день подряд. Его стоимость впервые достигла отметки в $77 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже биткоин вчера вечером подорожал на 1 процент за сутки — до $76 тысяч 847, говорится в публикации.

По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по 20 криптобиржам, стоимость биткоина выросла на 1,1 процента — в среднем до $76 тысяч 959.

Стоимость биткоина растет с момента объявления результатов президентских выборов в США, по итогам которых победу одержал Дональд Трамп. 7 ноября стоимость биткоина обновила рекордную отметку в $76 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310613/
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