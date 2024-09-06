Выросли мировые цены на растительные масла

В августе на 0,8 процента по сравнению с ценами в июле подорожали растительные масла. Об этом сообщала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций.

По ее данным, цены на масло в августе достигли самого высокого показателя с января 2023 года.

«Это обусловлено повышением мировых цен на пальмовое масло, которое компенсировало снижение котировок соевого, подсолнечного и рапсового масел. Мировые цены на него расту третий месяц подряд. Росту цен способствовало и то, что, несмотря на сезонное повышение, производственный потенциал в Индонезии реализован не полностью», — говорится в сообщении.

Мировые цены на соевое масло, напротив, снизились, в связи с сохранением благоприятных видов на урожай сои в мире в сезоне 2024–2025 годов.

Отмечается, что после продолжавшегося в течение многих месяцев подряд роста мировые цены на подсолнечное и рапсовое масла также существенно снизились, в основном под влиянием, соответственно, снижения спроса на мировых рынках и сезонного фактора высокого урожая рапса в Канаде.