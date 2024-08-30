13:33
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

Кыргызстан с 3 сентября отменит запрет на импорт яиц

С 3 сентября отменят временный запрет на импорт яиц на территорию Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В ведомстве напомнили, что постановлением кабинета министров с 5 июня 2024 года ввели запрет на ввоз (импорт) свежих куриных яиц на территорию КР. Данная мера была направлена на поддержку отечественных производителей в обеспечении страны яйцами.

После временного ограничения отечественные птицеводческие предприятия увеличили производство куриных яиц и повысили конкурентоспособность с импортной продукцией.

«Ситуация с производством куриных яиц отечественными производителями значительно улучшилась по сравнению с предыдущими месяцами. Местные производители готовы конкурировать с импортными продуктами как по объему, так и по ценовой политике. Это свидетельствует о восстановлении и увеличении производственных мощностей и готовности удовлетворять потребности рынка наравне с импортными яйцами», — заключили в министерстве.

Напомним, ранее проект постановления кабмина о снятии временного запрета на ввоз (импорт) яиц вынесли на общественное обсуждение.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303566/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Снять запрет на импорт яиц планируют в Кыргызстане
Запрет на импорт куриных яиц ввел Кыргызстан
В Кыргызстане предлагают запретить импорт куриных яиц на полгода
Сотрудники Баткенского ветконтроля уничтожили 30 тысяч яиц
В Кыргызстане отмечается рост производства шерсти и куриных яиц
Российские производства расширяют список продуктов, поставляемых в Кыргызстан
С начала года в Кыргызстане произвели больше 238 миллионов яиц
В январе в Кыргызстане произвели 30,5 миллиона яиц
Дефицит куриных яиц в Кыргызстане. С чем он связан и когда закончится
Михаила Саакашвили закидали яйцами и облили зеленкой в Кривом Роге
Популярные новости
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
С&nbsp;15&nbsp;сентября в&nbsp;КР введут госконтроль за&nbsp;ценами на&nbsp;уголь. Каковы текущие? С 15 сентября в КР введут госконтроль за ценами на уголь. Каковы текущие?
Доллар и&nbsp;евро подешевели к&nbsp;сому, рубль немного подорожал Доллар и евро подешевели к сому, рубль немного подорожал
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;26&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 августа
Бизнес
В&nbsp;EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства В EU.RO Group назвали распространенные ошибки при оформлении гражданства
Оплачивайте налоги без очередей и&nbsp;комиссии вместе с&nbsp;BakAi! Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!
MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную&nbsp;КР бесплатной связью на&nbsp;Играх в&nbsp;Париже MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную КР бесплатной связью на Играх в Париже
Льготные тарифы&nbsp;О! для школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;95&nbsp;сомов Льготные тарифы О! для школьников и студентов от 95 сомов
30 августа, пятница
13:33
Перечень зданий, подлежащих защите автосистемами тушения пожара, разработало МЧС Перечень зданий, подлежащих защите автосистемами тушени...
13:14
Кыргызстан с 3 сентября отменит запрет на импорт яиц
13:11
Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков сдает мандат
13:03
Пакистан и Макао упростили получение виз для граждан Кыргызстана
13:02
С начала года за границей умерли 388 кыргызстанцев: большинство в России