Кыргызстан с 3 сентября отменит запрет на импорт яиц

С 3 сентября отменят временный запрет на импорт яиц на территорию Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В ведомстве напомнили, что постановлением кабинета министров с 5 июня 2024 года ввели запрет на ввоз (импорт) свежих куриных яиц на территорию КР. Данная мера была направлена на поддержку отечественных производителей в обеспечении страны яйцами.

После временного ограничения отечественные птицеводческие предприятия увеличили производство куриных яиц и повысили конкурентоспособность с импортной продукцией.

«Ситуация с производством куриных яиц отечественными производителями значительно улучшилась по сравнению с предыдущими месяцами. Местные производители готовы конкурировать с импортными продуктами как по объему, так и по ценовой политике. Это свидетельствует о восстановлении и увеличении производственных мощностей и готовности удовлетворять потребности рынка наравне с импортными яйцами», — заключили в министерстве.

Напомним, ранее проект постановления кабмина о снятии временного запрета на ввоз (импорт) яиц вынесли на общественное обсуждение.