Снять запрет на импорт яиц планируют в Кыргызстане

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предложило снять временный запрет на ввоз (импорт) яиц кур на территорию Кыргызстана. Проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что проект разработан на основании обращения Ассоциации птицеводов Кыргызской Республики и в связи с повышением производства куриных яиц отечественными предприятиями.

По данным ведомства, ситуация с производством куриных яиц отечественными производителями значительно улучшилась. В Минводсельпроме напомнили, что с февраля у птицеводческих предприятий были финансовые потери. После запрета ввоза яиц отечественные производители сумели стабилизировать положение и восстановить производство. В результате они заявляют о готовности конкурировать с импортными продуктами как в объеме, так и в ценах.