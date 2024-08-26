10:15
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

Снять запрет на импорт яиц планируют в Кыргызстане

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предложило снять временный запрет на ввоз (импорт) яиц кур на территорию Кыргызстана. Проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что проект разработан на основании обращения Ассоциации птицеводов Кыргызской Республики и в связи с повышением производства куриных яиц отечественными предприятиями.

По данным ведомства, ситуация с производством куриных яиц отечественными производителями значительно улучшилась. В Минводсельпроме напомнили, что с февраля у птицеводческих предприятий были финансовые потери. После запрета ввоза яиц отечественные производители сумели стабилизировать положение и восстановить производство. В результате они заявляют о готовности конкурировать с импортными продуктами как в объеме, так и в ценах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303023/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов
Запрет на импорт куриных яиц ввел Кыргызстан
В Кыргызстане предлагают запретить импорт куриных яиц на полгода
Сотрудники Баткенского ветконтроля уничтожили 30 тысяч яиц
Кабмин утвердил список рыболовных сетей, которые нельзя ввозить в Кыргызстан
Запрет на вывоз катализаторов может быть продлен еще на шесть месяцев
В Кыргызстане отмечается рост производства шерсти и куриных яиц
Смартфоны, фены, микроволновки. Что еще запрещено ввозить в РФ в рамках санкций
Кабмин на полгода ограничил вывоз драгметаллов, лома и отходов черных металлов
Российские производства расширяют список продуктов, поставляемых в Кыргызстан
Популярные новости
Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за&nbsp;переводы Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за переводы
За&nbsp;незаконный ввоз скота из&nbsp;Узбекистана оштрафовали чиновников За незаконный ввоз скота из Узбекистана оштрафовали чиновников
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Евро и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; дорожать Доллар и рубль продолжают дешеветь. Евро и тенге — дорожать
Строительство крупной птицефабрики начали в&nbsp;Чуйской области Строительство крупной птицефабрики начали в Чуйской области
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
10:11
По скорости мобильного интернета Кыргызстан занял 66-е место в мировом рейтинге По скорости мобильного интернета Кыргызстан занял 66-е...
10:05
На трассе аэропорта «Манас» участник автогонок сбил дорожного инспектора на BMW
10:00
После Парижа: может ли Кыргызстан рассчитывать на медали в других видах спорта
09:55
На площади Ала-Тоо появится огненный фонтан
09:50
«Халык Банк» и «ФинансКредитБанк» могут проводить новые финансовые операции