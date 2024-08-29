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Экономика

Доллар и евро продолжают дешеветь к сому, рубль еще немного подорожал

Фото из интернета. Ситуация на валютном рынке последнее время стабильная, курс изменяются незначительно

За последние сутки официальные курсы доллара, евро и тенге снизились относительно сома. Российский рубль немного подорожал. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84,92 сома, продают — по 85,4 сома. Номинальный курс Национального банка — 85,1 сома (снижение — 0,04 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 93,95 сома, продают — по 94,88 сома. Официальный курс — 94,8142 сома (снижение — 0,27 процента).

Российский рубль за последние сутки немного подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,918 сома, продают — по 0,948 сома. Курс Национального банка — 0,9306 сома (рост — 0,09 процента).

Курс казахского тенге за сутки снизился. Сегодня его покупают по 0,1226 сома, продают — по 0,1928 сома. Официальный курс — 0,1767 сома (падение — 0,23 процента).

  • «Внутренний валютный рынок остается гибким благодаря плавающему обменному курсу, а валютные интервенции проводятся для сглаживания резких колебаний курса», — заявила 27 августа официальный представитель НБ КР Аида Карабаева.

  • С начала 2024 года Нацбанк провел шестнадцать валютных интервенций. Двенадцать раз НБ КР покупал валюту, изъяв с рынка $347,35 миллиона. Пять раз доллары он продавал — всего $149,95 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303397/
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