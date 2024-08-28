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Экономика

Доллар и евро подешевели к сому, рубль немного подорожал

Фото из интернета. По последнему заявлению Нацбанка КР ситуация на валютном рынке республике стабильная

За последние сутки официальные курсы доллара и евро снизились относительно сома. Российский рубль и тенге немного подорожали. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84,98 сома, продают — по 85,45 сома. Номинальный курс Национального банка — 85,1365 сома (снижение — 0,09 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 94,23 сома, продают — по 95,21 сома. Официальный курс — 95,0677 сома (снижение — 0,22 процента).

Российский рубль за последние сутки немного подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,918 сома, продают — по 0,952 сома. Курс Национального банка — 0,9298 сома (рост — 0,19 процента).

Курс казахского тенге за сутки также повысился. Сегодня его покупают по 0,1222 сома, продают — по 0,1929 сома. Официальный курс — 0,1771 сома (рост — 0,51 процента).

  • «Внутренний валютный рынок остается гибким благодаря плавающему обменному курсу, а валютные интервенции проводятся для сглаживания резких колебаний курса», — заявила 27 августа официальный представитель НБ КР Аида Карабаева.

  • С начала 2024 года Нацбанк провел шестнадцать валютных интервенций. Двенадцать раз НБ КР покупал валюту, изъяв с рынка $347,35 миллиона. Пять раз доллары он продавал — всего $149,95 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303289/
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