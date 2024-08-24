Проблематику повышения утилизационного сбора обсудили предприниматели и ЕЭК

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев обсудил с предпринимателями Казахстана и представителями соответствующих государственных органов и компаний Кыргызстана актуальные вопросы и проблемы бизнес-сообщества в сфере транспорта и логистики, связанные с обеспечением свободного движения товаров в Евразийском экономическом союзе. Встреча прошла в Алматы, сообщает ЕЭК.

«Непосредственный диалог и прямые контакты с участниками рынка транспортных услуг очень важны. Для нас это возможность лучше понять проблематику отдельных ситуаций и повысить эффективность интеграционной работы по выявлению препятствий и их устранения», — сказал Арзыбек Кожошев.

Он отметил, что ЕАЭС в этом году отмечает 10 лет со дня образования, и напомнил об основных итогах его работы. ВВП cоюза в 2023 году вырос на 12,2 процента по сравнению с 2014 годом. Этот же показатель демонстрирует рост в Кыргызстане в 1,4 раза, Казахстане — на 27,8 процента. Прирост выпуска промышленной продукции за этот период составил 22,6 процента. Общий грузооборот в ЕАЭС за 10 лет вырос на 9 процентов.

Арзыбек Кожошев добавил, что в современных условиях крайне важно поддерживать конкурентную среду на рынке транспортно-логистических услуг, создавая при этом безопасную и современную инфраструктуру, избегая применения каких-либо препятствий для проезда грузов на внутренних рынках для компаний государств ЕАЭС. Для достижения этих целей бизнесу необходимо более активно участвовать в интеграционных процессах.

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Представители блока по экономике и финансовой политике ЕЭК обсудили с бизнес-сообществом проблематику повышения утилизационного сбора с автотранспортных средств, ввозимых в страны cоюза, оформления электронных паспортов на экспортируемые грузовые транспортные средства, транзита нелегальной сигаретной продукции, изменения в соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную и никотинсодержащую продукцию, а также вопросы ограничений на ввоз цемента.

В части транспорта стороны обсудили особенности отраслевого развития интеграции, вопросы пересечения российско-беларусской государственной границы перевозчиками других стран ЕАЭС, транспортировки грузов третьих стран между государствами ЕАЭС, установления тарифов на железнодорожные перевозки и другие.