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Экономика

«Керемет Банк» приостановил переводы через российские банки

«Керемет Банк» приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок.

«Банк информирует о том, что приостановлены денежные переводы через мобильные приложения российских банков ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС Банк», АО «Тбанк» («Тинькофф») и оператора национальной платежной системы РФ АО «НСПК» в обоих направлениях на неопределенный срок», — сообщается на сайте коммерческого банка.

Напомним, 97,45 процента акций этого банка принадлежит Министерству финансов Кыргызстана.

В информации «Керемет Банка» также уточняется, что доступны переводы по международным системам денежных переводов — «Золотая корона», Western Union, «Юнистрим» и другим.

Ранее о приостановке денежных переводов через российские банки уведомил MBank. Там заявили, что «услуга временно недоступна на неопределенный срок», а входящие переводы будут осуществляться через банки, не попавшие под санкции, по рублевым реквизитам.

Корейский Kookmin Bank, один из ключевых корреспондентов для банков нашей страны, с сентября этого года прекращает осуществлять SWIFT-переводы в долларах для клиентов кыргызстанских финансовых учреждений. Это привело к поиску альтернативных решений в банковской системе КР, чтобы избежать сбоев в обслуживании клиентов и обеспечить бесперебойные международные расчеты.

Весной 2024-го банки Армении и Кыргызстана приостановили обслуживание карт «Мир» после того, как в феврале НСПК попала под блокирующие санкции США. В апреле премьер-министр КР Акылбек Жапаров заявил, что это временная мера. По его словам, Бишкек получил письмо от латвийской компании, которая занимается ПО и обслуживанием Межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики. В нем говорилось, что фирма отключит МПЦ, если в Кыргызстане продолжат работать карты «Мир».

В начале июня заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что РФ работает над вопросом о возобновлении работы карт «Мир» в КР и Армении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302600/
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