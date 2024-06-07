Россия работает над возобновлением обслуживания карт «Мир» в Кыргызстане

Россия работает над вопросом по возобновлению работы карт «Мир» в Кыргызстане и Армении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Конечно, работаем. Взаимодействие ведется, но они (Армения и Кыргызстан. — Прим. 24.kg) находятся под страшным, тяжелым давлением со стороны западных стран», — отметил дипломат.

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Александр Панкин добавил, что Запад пытается найти «разные слабые места» во взаимодействии России с остальными странами. В то же время, отметил он, Москва в этом вопросе «надеется на лучшее».

Весной 2024 года банки Армении и Кыргызстана приостановили обслуживание карт «Мир» после того, как в феврале НСПК попала под блокирующие санкции США. В апреле премьер-министр КР Акылбек Жапаров заявил, что это временная мера. По его словам, Бишкек получил письмо от латвийской компании, которая занимается ПО и обслуживанием межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики. В нем говорилось, что компания отключит МПЦ, если в Кыргызстане продолжат работать карты «Мир».