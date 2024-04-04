Это не наша война. Акылбек Жапаров об отключении карты «Мир»

Депутат Гуля Кожокулова на заседании Жогорку Кенеша поинтересовалась у главы кабмина об отключении платежной системы «Мир».

По ее словам, карту «Мир» отключают в преддверии туристического сезона. Она отметила, что в этом году Кыргызстан надеется принять около 2 миллионов туристов.

«Как нам быть? Зная о том, что Россия является нашим историческим, стратегическим союзником. Вам не кажется, что такая мера бьет по нашим российско-кыргызским экономическим связям? Как быть нашим швейникам, которые отправляют продукцию в Россию и как сейчас будет производиться оплата?» — обратилась нардеп к председателю кабмина.

Акылбек Жапаров ответил, что с момента введения санкций против России это было ожидаемо.

«Это не последняя санкция, но, к сожалению, у Межбанковского процессингового центра программное обеспечение и обслуживание ведет латвийская компания. Она прислала письмо, что в случае неприостановления действий с картой «Мир» она отключит МПЦ. Поэтому мы сейчас временно приостановили работу системы. У нас есть ряд механизмов и мероприятий, которые нельзя здесь озвучивать. Мы находимся в едином экономическом пространстве. $2,5 миллиарда ежегодно от мигрантов получаем. Об этом известно нашим западным партнерам. В апреле у меня будет ряд встреч в Вашингтоне, я там тоже постараюсь объяснить ситуацию, что мы не можем полностью прекратить свои торгово-экономические отношения с Россией. К сожалению, компании, попавшие под санкции, несут угрозу нашей денежно-кредитной системе. Здесь мы должны осторожно действовать. В рамках ЕАЭС будем думать, что дальше делать», — рассказал глава кабмина.

«В Межбанковском процессинговом центре обслуживается «Элкарт» — это более 4 миллионов карточек кыргызстанцев. К сожалению, это не наша война, но национальные интересы в любом случае будут защищаться. Мы будем стараться обезопасить нашу экономику», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

По его словам, карты «Мир» в 2023 году имели только 4 процента туристов.

Напомним, 2 апреля стало известно, что платежная система Кыргызстана прекращает обслуживание карт «Мир». Обслуживание прекратилось в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК». Решение принято для минимизации риска вторичных санкций.