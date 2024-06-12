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Экономика

Коммерческим банкам рекомендовали снизить комиссию за их услуги

Состоялось очередное заседание межбанковского совета по платежной системе. Об этом сообщает Национальный банк.

Отмечается, что, кроме представителей коммерческих банков, в заседании также участвовали сотрудники Генеральной прокуратуры, госучреждения «УКУК» и ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр».

Обсуждались вопросы, связанные с платежной системой:

  • прием государственных платежей (налоговых, штрафов и так далее);
  • тарифная политика участников при предоставлении банковских услуг;
  • распространение платежных QR-кодов.

«Рассматривался вопрос адаптации банковского оборудования и мобильных приложений для пользования лицами с ограниченными возможностями здоровья. По итогам заседания коммерческим банкам рекомендовано активно проводить работу в данных направлениях, а также рассмотреть возможность снижения тарифов на предоставляемые услуги», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Акылбек Жапаров жаловался на то, что уже два года кабинет министров не может добиться снижения комиссии за межбанковские переводы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296489/
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