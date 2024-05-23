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Власть

Создать единую систему банкоматов предложил банкам глава кабмина Кыргызстана

Два года кабмин Кыргызстана не может добиться от наших банков сокращения банковской комиссии по переводам. Об этом сегодня на Бишкекском международном финансовом форуме сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Он рассказал, что государство активно развивает Центр обработки данных. Нацбанк с коммерческими банками работает над его дальнейшим расширением.

«Мы уже говорили про QR-коды и прочее», — сказал чиновник.

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По его словам, «наверное, это правильный форум для того, чтобы сказать вам: уже два года мы не можем добиться снижения комиссии по переводам».

«Эта проблема всегда была, и она нам мешала. Но сегодня, когда мы работаем по переводу большинства платежей на безналичную основу, вы не можете от нас ожидать пассивной позиции. Я несколько раз обращался и к Национальному банку, и поручал вопрос Минэконому. Поэтому пришло, наверное, время для нас изучить и перенять опыт других государств по законодательному регулированию взимания комиссионного сбора на межбанковские переводы», — отметил Акылбек Жапаров.

Он считает, что пришло время банкам перестать тратить большие деньги на установку своих банкоматов. Это отвлекает слишком много ресурсов и времени.

Кабинет министров предлагает банкам объединиться и создать единую структуру банкоматов.

«И о кредитовании бизнеса. Мы будем и дальше настаивать на ускорении темпов снижения учетной ставки нашим уважаемым Нацбанком. Мы все видим, что показатели инфляции сейчас нам позволяют быть достаточно уверенными в своей позиции. Решать им, но надо понимать, что мы все заинтересованы в росте экономической активности. Кроме того, что мы будем подстегивать скорейшее снижение ставок, как НБ КР, так и сразу же всеми нашими коммерческими банками, мы будем расширять практику предоставлять госгарантии под проекты, которые будут иметь статус национальных», — подчеркнул председатель кабмина.

Он заметил, что банковский сектор сегодня продолжает расширять свое финансовое посредничество. Но нужно развивать возможности для долгосрочного кредитования «длинными деньгами», увеличения доли безналичных расчетов, капитализации комбанков, участия в капитале предприятий и на региональных рынках.

Перспективными направлениями Акылбек Жапаров назвал развитие цифровых платежных технологий и увеличение доли безналичных платежей.

«Для реализации Концепции цифрового сома ведется работа по двум направлениям: выбор правильного технологического решения и гармонизация законодательных актов по вопросам введения правового статуса цифрового сома. Внедрение цифрового сома способствует экономическому развитию страны, обеспечивая более эффективную систему платежей и стимулируя инновации в сфере финансовых технологий. Мы преследуем цель — повысить инновационный потенциал в банковском секторе. Реализация возможности защищенного и безопасного обмена информацией между участниками банковского сектора позволит разрабатывать новые продукты и услуги, повысит их доступность и интегрированность», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294802/
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