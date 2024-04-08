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Экономика

За месяц 95-й бензин подорожал почти на 2 сома

В марте цены на бензин Аи-95 выросли на 1,73 сома. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Если на 1 марта стоимость 95-го была 69,51 сома, то к 1 апреля она выросла до 71,24 сома. По сравнению с началом апреля 2023-го он подорожал на 11,84 сома.

Цены на Аи-92 также подросли. Он стал на 2,15 сома дороже — с 62,31 сома в начале марта до 64,46 сома к 1 апреля. В отличие от прошлого года, стоимость этой марки бензина выросла на 11,38 сома.

Дизельное топливо также продолжает дорожать. За месяц его стоимость выросла на 1,5 сома — с 71,26 сома до 72,76. Но по сравнению с 2023-м солярка на 0,39 сома дешевле.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291061/
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