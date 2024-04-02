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Экономика

Платежная система Кыргызстана прекращает обслуживание карт «Мир»

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ») информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре, говорится в заявлении оператора национальной платежной системы Кыргызстана «Элкарт».

Обслуживание прекращается в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК». Решение принято для минимизации риска вторичных санкций. 

В связи с взаимным прекращением обслуживания карт в платежных системах друг друга, а именно обслуживание карт платежной системы «Мир» (ПС «Мир») и платежных систем партнеров (ПСП) в сети национальной платежной системы «Элкарт» (НПС «Элкарт») и карт НПС «Элкарт» в сети ПС "Мир«/ПСП, пользователям станут недоступны:

  • обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах);
  • переводы с карты на карты;
  • электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП).

«ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу национальной платежной системы и ее полную безопасность. На территории Кыргызской Республики банковские карты НПС «Элкарт» будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений», — говорится в сообщении.

23 февраля 2024 года OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами) ввело санкции против АО «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), оператора карт платежной системы «Мир».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290584/
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