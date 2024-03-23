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Экономика
Сюжеты: Токтогульское водохранилище, Энергокризис в Кыргызстане

Токтогульское водохранилище. Объем упал почти до 7 миллиардов кубометров

За неделю с 16 по 22 марта объем воды в Токтогульском водохранилище сократился на 122,76 миллиона кубометров — до 7 миллиардов 196,6 миллиона. С начала месяца он снизилися на 717,15 миллиона кубометров. Год назад на середину марта показатель был выше.

С начала года уровень воды сократился на 3 миллиарда 233,08 миллиона кубометров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года воды меньше на 678,89 миллиона кубометров. В 2023-м объем воды в Токтогулке в прошлом году удалось удержать на отметке в 7,8 миллиарда кубов. Ниже он не опускался.

Одна из причин, почему так происходит, — низкий приток воды. Если в прошлом году за третью неделю марта он в среднем составлял 222 кубометра в секунду, то в этом году — только 187. Однако с потеплением приток воды в водохранилище стал постепенно увеличиваться, хотя все еще находится ниже уровня 2023-го.

Отличительно особенностью третьей недели марта стало значительное сокращение расходы воды из Токтогулки. К 22-му числу и вовсе приток и расход сравнялись. В итоге расход оказался ниже уровня прошлого года в 1,3 раза. Это произошло впервые с начала марта. С 16 по 22 марта этого года он составил в среднем 285 кубометра в секунду. В прошлом году за тот же период было 389.

На сегодня ситуация с водой в Токтогульском водохранилище практически критическая. Энергетики уже предупредили — если так пойдет дальше, то к апрелю Токтогулка может достичь «мертвого» объема. В этом случае одноименная ГЭС просто не сможет вырабатывать электроэнергию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289636/
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