19:55
USD 89.43
EUR 97.70
RUB 0.99
Экономика

Цифра дня. 7 миллиардов сомов потратят в 2024 году на подготовку к зиме

На финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением осенне-зимнего периода, на 2024 год предусмотрены средства на сумму 7 миллиардов сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Из них на субсидирование тепловой энергии госпредприятию «Кыргызтеплоэнерго» предусмотрены 1,7 миллиарда сомов, на компенсацию 50-процентной льготы по оплате электрической энергии населению, проживающему в условиях высокогорья, труднодоступных и отдаленных зонах, — 184 миллиона. На приобретение угля и других видов топлива для бюджетных организаций выделят 430,3 миллиона сомов.

В том числе за январь-февраль уже выделено 1,7 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288927/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Минэнерго заявляет, что ТЭЦ Бишкека готова к зиме
Скоро зима. Глава кабмина отправился на Кара-Кече, чтобы проверить отгрузку угля
Таалайбек Ибраев: Это не первый маловодный год, мы такое уже проходили
Школы и детские сады Кыргызстана готовы к предстоящей зиме
Акылбек Жапаров грозит увольнением, если зимой будут ЧС, как в Майлуу-Суу
Цифра дня. 24 миллиарда сомов выделено из бюджета на энергосектор
ЧС в энергетике. Депутаты проверят водохранилища и готовность ГЭС к зиме
Депутат просит разъяснить намерение запретить продажу угля Кара-Кече в Бишкеке
Режим ЧС в энергетике. Проблем он не решит, зато развязал руки чиновникам
Энергетики увеличивают мощность подстанции «Главная»
Популярные новости
Завод по&nbsp;переработке шин в&nbsp;Токмаке готовится заработать на&nbsp;полную мощность Завод по переработке шин в Токмаке готовится заработать на полную мощность
Токтогульское водохранилище. За&nbsp;неделю объем упал до&nbsp;7,5 миллиарда кубометров Токтогульское водохранилище. За неделю объем упал до 7,5 миллиарда кубометров
В&nbsp;Кыргызстане подорожали евро и&nbsp;казахский тенге В Кыргызстане подорожали евро и казахский тенге
В&nbsp;Кыргызстане вырос курс доллара В Кыргызстане вырос курс доллара
Бизнес
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
13 марта, среда
19:30
Стометровый флагшток, миллионы за нарушение благоустройства. Новости Бишкека Стометровый флагшток, миллионы за нарушение благоустрой...
19:24
Управделами президента передадут 100 процентов акций ГИК. Подписан указ
19:00
Цифра дня. 7 миллиардов сомов потратят в 2024 году на подготовку к зиме
18:45
14 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества умеренный