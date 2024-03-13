Цифра дня. 7 миллиардов сомов потратят в 2024 году на подготовку к зиме

На финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением осенне-зимнего периода, на 2024 год предусмотрены средства на сумму 7 миллиардов сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Из них на субсидирование тепловой энергии госпредприятию «Кыргызтеплоэнерго» предусмотрены 1,7 миллиарда сомов, на компенсацию 50-процентной льготы по оплате электрической энергии населению, проживающему в условиях высокогорья, труднодоступных и отдаленных зонах, — 184 миллиона. На приобретение угля и других видов топлива для бюджетных организаций выделят 430,3 миллиона сомов.

В том числе за январь-февраль уже выделено 1,7 миллиарда.