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Экономика

В Кыргызстане подорожали евро и казахский тенге

За выходные в Кыргызстане немного выросли курсы евро и казахского тенге.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают евро по 97,4-97,6 сома, продают по 98,3-98,6 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 97,4068 (рост на 0,23 процента).

Казахский тенге сегодня покупают по 0,138-0,14 сома, продают по 0,205-0,21 сома. Официальный курс составляет 0,2 сома (рост на 0,1 процента).

Российский рубль немного потерял позиции. Курс покупки составляет 0,96-0,98 сома, продажи — 0,995-1 сом. Номинальный курс — 0,9873 сома (снижение на 0,12 процента).

Доллар США остается стабильным. Его покупают по 89,3-89,43 сома, продают по 89,7-89,72 сома при официальном курсе 89,43 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288651/
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