Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента

В начале февраля стало известно, что возле села Кош-Кол на Иссык-Куле построят элитный гольф-курорт. Кабинет министров трансформировал для этого землю.

На самом деле история проекта началась еще три года назад. Участвует в проекте и сын президента.

Редакция 24.kg собрала все, что известно на сегодня о масштабной стройке.

Сколько земли выделено

Из них 77,4 гектара — это пастбища, 0,25 гектара под дорогами, 1,8 гектара — под водой, 12,8 гектара — прочие земли. Вся площадь официально является государственной собственностью.

О том, что на Иссык-Куле появится гольф-клуб, заговорили в 2021 году, когда главой кабмина был Улугбек Марипов. Он подписал постановление о трансформации 92,25 гектара — их перевели из категории земель лесного фонда в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Тогда данных о проекте, его стоимости и инвесторах в открытых источниках нет было.

Через три года оказалось, что земли не хватило. И кабинет министров вновь трансформировал земли. Теперь уже 23,5 гектара государственных земель Балыкчинского лесного хозяйства перевели в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Участок расположен в южной части села Кош-Кол Тамчинского айыльного аймака Иссык-Кульского района.

Стройка уже идет

Но нехватка земли не означает, что проект «стоял». На самом деле площадку под строительство гольф-клуба на Иссык-Куле начали готовить еще в феврале 2023 года. По крайней мере такой вывод можно сделать из публикаций строительной компании SK Development.

На сайте организации говорится, что к реализации проекта компания приступила в сентябре 2022 года. Объект расположен на северном побережье озера Иссык-Куль, близ села Кош-Кол.

Вряд ли можно считать эти факты совпадением. Так что, скорее всего, землю кабмин выделял именно для этого проекта.

«Первый этап в реализации проекта — строительство гольф-поля. 65 гектаров — площадь, отведенная под строительство 18-луночного чемпионского гольф-поля и всех объектов инфраструктуры клуба. Локация и рельеф-участка вдохновили архитекторов к проектированию поля Links», — говорится в сообщении.

У будущего гольф-клуба есть сайт. Указано, что концепция проекта предусматривает клубный формат. Он обеспечит жильцам дополнительную приватность, привилегии и доступ к высококлассному сервису.

Территория курорта составит 104 гектара. Из них 68,5 гектара пойдут под поля для гольфа. Планируется, что построят более 1,5 тысячи апартаментов в гостевых домах. На сайте можно даже записаться на экскурсию по объекту.

Кому принадлежит объект

А теперь самое интересное — кто же занимается масштабной стройкой. SK Development работает на рынке Кыргызстана с 2007 года. Она успела реализовать несколько крупных проектов, в том числе построила и управляет сетью отелей «Каприз», реконструировала и управляет кинотеатром «Россия» в Бишкеке.

По данным Министерства юстиции, руководителем SK Development является Алексей Конев, учредителями — Элдос Усенбеков, Чингиз Жумалиев и Гульбара Бокушова. Перерегистрацию компания прошла в ноябре 2022 года. Получается, это случилось почти сразу после начала строительства гольф-клуба.

Почти все фамилии уже известны общественности. В августе 2023 года издание «Политклиника» опубликовало расследование под названием «Подозрительная ситуация вокруг бизнес-партнеров Бакиевых». В нем говорилось об уголовном деле о выведения из госсобственности национализированных коттеджей в пансионате «Аврора Плюс». Мелькало имя руководителя SK Development Алексея Конева.

Оказалось, он продал свою долю в компании другу Рустама Жапарова — Эльдосу Усенбекову за 500 сомов.

Позже в числе учредителей фирмы появилась и сестра супруги экс-депутата Жогорку Кенеша Арзыбека Бурханова Гульбара Бокушева.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал расследование журналистов. Он признал, что отправил сына контролировать реализацию проекта. Глава государства уверен, что без этого строительство гольф-клуба повторило бы историю Верхненарынского каскада ГЭС. Ничего бы не построили, а долги остались.

Сейчас Рустам привлекает инвесторов. Инвесторы приходят из-за доверия к сыну президента. Садыр Жапаров

«Есть информация, что один человек вложился. Еще раз повторюсь, если сможете, привлеките инвесторов в страну, перестаньте ковырять других. Как некоторые кыргызские богачи, не стройте заводы и фабрики в иностранных государствах, стройте в Кыргызстане. Если у кого-то есть знакомые инвесторы или сами хотите построить, участвуйте в проекте. Особенно обращаюсь к нашим предпринимателям. Участков много. Участвуйте», — сказал тогда президент.

На сайте гольф-курорта на сегодня нет ни одного упоминания тех самых загадочных инвесторов, которые вложились в проект. Указана только фирма-застройщик — SK Development. Известно лишь, что спонсорами строительства гольф-поля являются региональное представительство американской компании John Deere в Казахстане и Кыргызстане (самый крупный производитель сельскохозяйственной техники) и Rain Bird (производитель систем ирригации и автоматического полива). Их оборудование устанавливается и используется на строящемся гольф-поле.