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Экономика

Токтогульское водохранилище. Объем воды падает, расход растет

За неделю, с 8 по 15 февраля, объем воды в Токтогульском водохранилище сократился на 244 миллиона кубометров — до 8 миллиардов 684,06 миллиона. Интересно, что год назад на середину февраля показатель был почти таким же.

Приток воды также на уровне прошлого года. Если в 2023-м в среднем с 8 по 15 февраля он составлял 154 кубометра в секунду, то в этом году показатель немного выше — 157 кубометров в секунду.

Расход воды из Токтогулки показывает, что сильно экономить не получается. Тратят на выработку электроэнергии в 3,6 раза больше воды, чем поступает. Но есть и хорошие новости — в этом году расход гораздо ниже, чем в прошлом. Если во вторую неделю февраля 2023-го он составлял в среднем 735 кубометров в секунду, то сейчас — 572.

Уровень воды в Токтогульском водохранилище может подсказать, ждать нам отключений электричества или нет. Сейчас в Кыргызстане маловодный период. Ранее энергетики прогнозировали, что к 1 апреля объем воды в Токтогулке будет всего 7 миллиардов кубометров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286977/
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