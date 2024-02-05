Цифра дня. 74 миллиарда сомов выделят на энергосектор в 2024 году

На финансирование сектора энергетики и мероприятий, связанных с подготовкой и проведением осенне-зимнего периода, в 2024 году предусмотрели 74 миллиарда сомов. Об этом сообщило Министерство финансов.

Это на 40,7 миллиарда сомов больше, чем выделили в 2023-м.

В том числе средства направят на:

увеличение уставных капиталов ОАО «Электрические станции» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» — 55,8 миллиарда сомов;

подготовку к осенне-зимнему периоду — 7 миллиардов сомов;

выделение бюджетных кредитов — 2,7 миллиарда сомов.

Кроме того, по программам государственных инвестиций на энергетику предусмотрено 8,1 миллиарда сомов.