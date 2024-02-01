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Экономика

Кыргызстан поднялся в мировом рейтинге ГЧП с 68-го на 22-е место

По независимой оценке экономического журнала The Economist intelligence Unit, Кыргызстан поднялся в мировом рейтинге государственно-частного партнерства (ГЧП) с 68-го на 22-е место. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Нацагентства по инвестициям Талант Иманов.

По его словам, республика изменила статус с «зарождающейся» на «развитую среду ГЧП».

Глава НАИ также отметил, что на сегодня проектный портфель Центра государственно-частного партнерства составляет 68 проектов ГЧП с суммой инвестиций более 100 миллиардов сомов.

С 2021 по 2023 год проектный портфель увеличен с 32 до 68 проектов ГЧП. На начало 2024-го количество подписанных соглашений составляет 27 на сумму инвестиций более 31 миллиарда сомов ($350 миллионов).

«В рамках деятельности за 2023 год подписаны шесть соглашений по проектам ГЧП с привлечением частных инвестиций на сумму более 2,1 миллиарда сомов ($24 миллиона)», — рассказал Талант Иманов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285570/
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