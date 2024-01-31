19:31
USD 89.32
EUR 96.66
RUB 1.00
Экономика

Цифра дня. 103,7 тысячи предпринимателей пользуются ЭТТН

На сегодня 103 тысячи 767 предпринимателей зарегистрированы в информационной системе и применяют электронную товарно-транспортную накладную (ЭТТН). Такие данные приводит Налоговая служба.

Через систему ЭТТН создано 16,1 миллиона электронных документов, из них документов реализации — 12,5 миллиона, списания — 1,3 миллиона, перемещения — 727,5 тысячи и оприходования — 1,6 миллиона.

Напомним, с 15 мая 2022 года ЭТТН применяют налогоплательщики, осуществляющие оборот нефти и нефтепродуктов и товаров, с 1 июля 2022-го — налогоплательщики, занимающиеся оборотом товаров, включенных в перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией, с 1 января 2023 года — субъекты, осуществляющие оборот товаров.

Электронная товарно-транспортная накладная — электронный документ, который содержит сведения о товаре, отправителе, получателе и транспортном средстве, осуществляющем доставку, и иные данные.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285513/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 100 тысяч предпринимателей применяют электронные накладные
Электронные накладные. Часть бизнеса предлагают освободить от них
С 1 сентября в системе ЭТТН изменится порядок присвоения номеров документам
Разъяснительные работы с народом по ККМ кабмин провел плохо — депутат
Не применяющих электронную накладную предпринимателей предлагают штрафовать
Они не платят налоги. Замглавы Налоговой службы о митинге торговцев рынков
В Бишкеке митингуют торговцы рынков. Требуют отменить ККМ
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
31 января, среда
19:30
Новые автобусные маршруты и строительство канатки. Что происходит в Бишкеке Новые автобусные маршруты и строительство канатки. Что...
19:10
Осужденные в России 994 кыргызстанца отказались от экстрадиции на родину
19:00
Цифра дня. 103,7 тысячи предпринимателей пользуются ЭТТН
18:54
Дело о растрате $780 тысяч. Рустама Абдурасулова отпустили под домашний арест
18:51
Глава Наццентра по предупреждению пыток встретился с задержанными журналистами