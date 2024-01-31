Цифра дня. 103,7 тысячи предпринимателей пользуются ЭТТН

На сегодня 103 тысячи 767 предпринимателей зарегистрированы в информационной системе и применяют электронную товарно-транспортную накладную (ЭТТН). Такие данные приводит Налоговая служба.

Через систему ЭТТН создано 16,1 миллиона электронных документов, из них документов реализации — 12,5 миллиона, списания — 1,3 миллиона, перемещения — 727,5 тысячи и оприходования — 1,6 миллиона.

Напомним, с 15 мая 2022 года ЭТТН применяют налогоплательщики, осуществляющие оборот нефти и нефтепродуктов и товаров, с 1 июля 2022-го — налогоплательщики, занимающиеся оборотом товаров, включенных в перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией, с 1 января 2023 года — субъекты, осуществляющие оборот товаров.

Электронная товарно-транспортная накладная — электронный документ, который содержит сведения о товаре, отправителе, получателе и транспортном средстве, осуществляющем доставку, и иные данные.