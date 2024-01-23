Акции Евразийского сбербанка перешли Нацагентству по инвестициям

Министерство цифрового развития передало контрольный пакет акций Евразийского банка развития Национальному агентству по инвестициям. Об этом сообщил сайт Кыргызской фондовой биржи.
НАИ получило 60,95 процента акций по постановлению кабинета министров от 21 декабря 2023 года. Всего ведомство приобрело 19,5 миллиона акций номинальной стоимостью 20 сомов каждая. Это значит, что акции Нацагентства по инвестициям оцениваются в 390,3 миллиона сомов.
Ранее планировалось передать ЕСБ в ведение Госагентства по управлению госимуществом.
- ОАО «Евразийский сберегательный банк» — бывший «КыргызКредитБанк». Его переименовали в апреле 2016-го. Режим консервации в нем действовал с 31 января 2011 года в связи с возбуждением уголовного дела в отношении акционеров и должностных лиц. После произошла смена акционеров, и Генеральная прокуратура подтвердила отсутствие обвинений в их отношении. Режим временной администрации в банке прекращен в августе 2023-го.