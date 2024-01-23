Прибыль компаний с госдолей составила 28,3 миллиарда сомов

Чистая прибыль акционерных обществ с государственной долей по итогам прошлого года составила 28,3 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство экономики и коммерции.

Отмечается, что в виде дивидендов в республиканский бюджет перечислено более 16,8 миллиарда сомов.

Чистая прибыль государственных предприятий в 2023-м превысила 4,1 миллиарда сомов.

«Показатели деятельности государственных компаний и предприятий улучшились благодаря надлежащему контролю и укреплению финансовой дисциплины», — отметили в ведомстве.