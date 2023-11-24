В Кыргызстане продавцов национальных напитков и газет обяжут выдавать чек

В Кыргызстане предлагают сократить перечень видов деятельности, по которым можно работать без применения контрольно-кассовых машин. Соответствующий проект постановления вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

В частности, с 1 января работать строго с контрольно-кассовой машиной и выдавать чеки должны при: