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Экономика

В Кыргызстане продавцов национальных напитков и газет обяжут выдавать чек

В Кыргызстане предлагают сократить перечень видов деятельности, по которым можно работать без применения контрольно-кассовых машин. Соответствующий проект постановления вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

В частности, с 1 января работать строго с контрольно-кассовой машиной и выдавать чеки должны при:

  • реализации газет и журналов, а также сопутствующих товаров, за исключением алкогольной продукции и табачных изделий, в газетно-журнальных киосках;
  • реализации в розницу продукции цветоводства;
  • реализации сельскохозяйственной продукции, хлебобулочных изделий;
  • реализации национальных и прохладительных напитков с использованием ручных тележек, выносных прилавков, киосков и ларьков;
  • реализации в розницу из цистерн/бочек кваса, молока, национальных и прохладительных напитков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280584/
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