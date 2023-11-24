В Кыргызстане продавцов национальных напитков и газет обяжут выдавать чек

В Кыргызстане предлагают сократить перечень видов деятельности, по которым можно работать без применения контрольно-кассовых машин. Соответствующий проект постановления вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.
В частности, с 1 января работать строго с контрольно-кассовой машиной и выдавать чеки должны при:
- реализации газет и журналов, а также сопутствующих товаров, за исключением алкогольной продукции и табачных изделий, в газетно-журнальных киосках;
- реализации в розницу продукции цветоводства;
- реализации сельскохозяйственной продукции, хлебобулочных изделий;
- реализации национальных и прохладительных напитков с использованием ручных тележек, выносных прилавков, киосков и ларьков;
- реализации в розницу из цистерн/бочек кваса, молока, национальных и прохладительных напитков.