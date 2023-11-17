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Экономика

Как сохранить потенциал орошаемых земель Центральной Азии. Мнение экспертов

Для решения проблем с сохранением потенциала орошаемых земель и сбережением воды Центральной Азии нужно выработать консолидированный подход. Об этом сообщил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.

По его словам, уже через пять лет регион Центральной Азии может столкнуться со значительным увеличением дефицита воды. Чтобы подготовиться к этому, предлагается десять практических шагов — четыре на региональном уровне и шесть на уровне национальной политики.

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«Одним из наиболее эффективных решений является создание международного водноэнергетического консорциума Центральной Азии. Он мог бы сосредоточиться на реализации ирригационных проектов наравне с энергетическими. Консорциумы могут создаваться и для реализации отдельных крупных инвестиционных проектов. Целесообразно создание регионального кластера для производства ирригационного оборудования, потому что ежегодно страны региона субсидируют от $200 миллионов его закупки. А могли бы производить сами», — рассказал Евгений Винокуров.

Он отметил, что всем государствам Центральной Азии стоит выработать единую позицию по сотрудничеству с Афганистаном. Стоит предложить схему партнерства в действующих механизмах управления водными ресурсами ЦА. Развитие водно-ирригационных систем региона нуждается в привлечении значительных инвестиций, в том числе в формате государственно-частного партнерства.

«Исключительно важно организовать правильный учет воды на межхозяйственных каналах и в фермерских хозяйствах при участии ассоциаций водопользователей. В тарифы на воду надо постепенно включать инвестиционные отчисления для финансирования строительства, реновации и модернизации ирригационных систем. Чтобы препятствовать засолению, надо провести переустройство оросительных и дренажных систем. Рекомендуется также повсеместно внедрить цифровые технологии в водном хозяйстве и использовать максимально современные технологии полива, лазерной планировки земель, возделывания сельхозкультур», — заключил Евгений Винокуров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279892/
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