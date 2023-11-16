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Экономика

Маркировка товаров. Сроки пилотных проектов предлагают продлить

В Кыргызстане предлагают внести поправки в некоторые решения кабинета министров в сфере маркировки. Документ вынесен на общественное обсуждение Министерством экономики и коммерции.

В ведомстве предлагают продлить до конца 2024 года пилотный проект по цифровому администрированию акцизного налога на алкогольную и табачную продукцию, а также пилота по маркировке.

Срок внедрения маркировки на тонизирующие (энергетические) безалкогольные напитки хотят отложить до апреля 2024 года.

Минэкономики хочет освободить от обязанности клеить акцизные марки на национальные напитки (бозо, максым и жарма).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279777/
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