Итоги октября. Экономика продолжает расти, но цены ее опережают

Экономика Кыргызстана продолжает демонстрировать пусть и небольшой, но рост. Но есть другая проблема. Инфляция в республике увеличивается значительно быстрее.

Прогнозы экспертов таковы, что повторения итогов прошлого года не будет.

Особого снижения, конечно, не ожидается, но и рост ВВП не дотянет даже до 5 процентов. Инфляция тоже будет ниже, чем в 2022 году. Но цены в стране вырастут больше, чем экономика.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные сведения соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

ВВП понемногу растет

В январе — октябре 2023-го ВВП Кыргызстана сложился в сумме 919 миллиардов 148,1 миллиона сомов.

По итогам десяти месяцев года рост экономики составил 4,5 процента.

Аналитики Евразийского банка развития отмечают, что улучшению показателей экономики Кыргызстана способствует прекращение снижения объемов производства в промышленности. При этом основу роста составили строительный сектор, оптовая и розничная торговля. Эти сектора поддерживались ростом реальной заработной платы и динамикой потребительского кредитования. Сдерживающим фактором выступают сельское хозяйство из-за летней засухи и высокие показатели годом ранее.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров республика закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и налогов на продукты. При этом рост последних по сравнению с третьим кварталом 2022-го увеличился на 6,5 процента. Показатели в сфере услуг выросли на 4,9 процента и товарного производства — 3,1 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

Промышленность почти стоит

Показатели в промышленном секторе по-прежнему не впечатляют. Но хотя бы прекратилось падение. Это произошло благодаря тому, что текстильная отрасль получила импульс к росту из-за смягчения санитарных ограничений в Китае и активизации двусторонней торговли. Кроме того, увеличился выпуск неметаллических минеральных продуктов на фоне высоких показателей в строительном секторе.

По итогам января — октября 2023 года рост объемов промышленного производства составил 1,2 процента.

Нацстатком зафиксировал рост объемов производства:

резиновых, пластмассовых изделий и стройматериалов (в 1,8 раза);

фармацевтической продукции (в 1,6 раза);

текстильной продукции (на 26,9 процента);

одежды и обуви (на 26,9 процента);

кожи и кожаных изделий (на 26,9 процента);

деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 22,3 процента);

химической продукции (на 17,2 процента);

очищенных нефтепродуктов (на 6,8 процента);

пищевых продуктов (на 3,8 процента);

табачных изделий (на 3,8 процента);

добычи полезных ископаемых (на 4,4 процента).

Январь — октябрь 2023 года — $4 млрд 226,5 млн

Снижение показателей отмечено в производстве:

основных металлов (на 14,1 процента).

Рис и фрукты дорожают

По итогам января — октября рост цен и тарифов в республике составил 6,7 процента. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 10,4 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 3,2 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 11,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 8,1 процента.

В октябре потребительские цены и тарифы в республике выросли на 0,9 процента. Непродовольственные товары подорожали на 1,6 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 0,5 процента. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,1 процента и тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 1,2 процента.

В октябре подорожали:

фрукты — на 4,9 процента;

хлеб — на 4,2 процента;

мука — на 3,9 процента;

яйцо — на 2,8 процента;

молоко — на 2,1 процента;

макароны — на 1,5 процента;

рыба — на 0,3 процента.

По итогам октября повышение цен отмечено во всех регионах Кыргызстана. Максимальный рост в 2,1 процента зафиксирован в городе Оше.

Как растет зарплата

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в стране достигла 32 тысяч 123 сомов.

В отличие от 2022 года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам третьего квартала 2023-го прожиточный минимум в республике составил 7 тысяч 756,46 сома, для пенсионеров — 6 тысяч 878,74 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам сентября 2023 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $10 миллиардов 790,3 миллиона, что на 26,2 процента выше показателя 2022-го. Экспорт — $2 миллиарда 108,5 миллиона (рост на 49,6 процента), импорт — $8 миллиардов 681,8 миллиона (рост на 21,6 процента).

С государствами ЕАЭС страна наторговала на $3 миллиарда 29,4 миллиона.

Инфляция будет выше роста ВВП

По оценкам Евразийского банка развития, в ноябре — декабре выпуск основных металлов выйдет в зону роста. Это поддержит повышение роста ВВП до 4,2 процента по итогам 2023 года.

«В оставшейся части года ожидаем повышения темпов роста в промышленном секторе в результате восстановления положительной динамики в производстве основных металлов», — отмечают аналитики ЕАБР.

В банке отмечают, что инфляция в республике постепенно замедляется.

Ключевое влияние оказывает ослабление давления со стороны мировых рынков продовольствия. Вклад инфляции продовольственных товаров в динамику роста цен снизился, а непродовольственных — вырос в связи с повышением акцизов на табачные изделия, удорожанием импорта (из-за повышенной инфляции в странах — торговых партнерах), подстройкой в секторе услуг к новым уровням цен на комплектующие и расходные материалы.

«Ожидается более выраженное снижение инфляции в четвертом квартале по мере выхода из расчетов высоких показателей предыдущего года. По нашим оценкам, инфляция на конец года замедлится до 7,1 процента», — заключили в ЕАБР.