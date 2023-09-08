В Соцфонде прокомментировали выявленные Счетной палатой нарушения

В Социальном фонде Кыргызстана прокомментировали 24.kg сообщение Счетной палаты о выявленных в организации нарушениях.

В Соцфонде рассказали, что в утвержденном бюджете организации на 2022 год ассигнования из республиканского бюджета были предусмотрены в 29 миллиардов 352,2 миллиона сомов.

Фактически выплачено 29 миллиардов 2,8 миллиона сомов. Остаток неиспользованных средств составил 349,4 миллиона сомов. Эта сумма была своевременно возвращена в республиканский бюджет.

Кроме того, по действующему законодательству Социальный фонд имеет право получать доходы на ежедневные остатки на свободные деньги в обслуживающем коммерческом банке. Поэтому на неиспользованные остатки получены доходы в 2,1 миллиона сомов. Эта сумма поступила на резервный счет Социального фонда для дальнейшей выплаты пенсий, как того требуют нормативно-правовые акты. Но Счетная палата рекомендовала направить эту сумму на расчетный счет Пенсионного фонда.

Счетная палата также отметила, что расходы по доставке и переводу пенсии и компенсаций через госпредприятие «Кыргызпочтасы» и коммерческих банков на 177 миллионов сомов, относящиеся к статье «Расходы на оплату услуг банков», проведены за счет средств, предусмотренных по статье «Пособия по социальному обеспечению» без разделения.

В Соцфонде на это ответили, что эта сумма, действительно, является суммой расходов на доставку и перевод пенсии через почтовые отделения и коммерческие банки. И в прошлом году Министерством финансов КР произведено финансирование ассигнований из республиканского бюджета на доставку выплаты пенсии по статье «Пособие по социальному обеспечению».

«Счетной палатой КР рекомендовано, чтобы расходы по доставке на выплату пенсии были произведены отдельной статьей расходов. На сегодня предложенная Счетной палатой КР статья отсутствует в бюджетном классификаторе КР, утвержденном Министерством финансов КР», — подчеркнули в Соцфонде.

Аудит также указал на нарушения при выплате заработной платы на 8,1 миллиона сомов. Но в Соцфонде отмечают, что выплата надбавок за особые условия труда рабочих мест на 2,7 миллиона сомов произведена в соответствии с положением «О порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда», утвержденного постановлением правительства от 27 апреля 2015 года № 258. Эти документом предусмотрено, что Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкек производятся измерения вредности на рабочих местах сотрудников Социального фонда КР. На основании их протоколов была установлена доплата за вредность.

В связи с изменением действующего нормативно-правового акта постановлением правления Социального фонда КР от 29 июля 2022 года № 63 «Об упорядочении условий оплаты труда работников Социального фонда» выплата надбавок за вредность сотрудникам Социального фонда прекращена с 1 июня 2022 года.

«Оплата отпускных в размере 5,4 миллиона сомов сотрудникам Социального КР приведена в соответствие с законом. При этом отмечаем, что выплаты удлиненного отпуска сотрудникам Социального фонда ранее были произведены согласно действующему Закону КР «О Социальном фонде КР». Но с 1 июня 2022 года установлена выплата трудового отпуска продолжительностью 28 календарных дней работников Социального фонда согласно постановлению кабинета министров от 29 июля 2022 года № 408 «Об условиях оплаты труда работников Социального фонда», — заключили в организации.