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Экономика

В Соцфонде выявлены финансовые нарушения на 536,8 миллиона сомов

По результатам проведенного аудита исполнения бюджета Социального фонда за 2022 года выявлены финансовые нарушения, резервы и потери бюджета, а также нерациональное использование средств при исполнении бюджета. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

При исполнении бюджета 2022 года допущено финансовых нарушений на 536,8 миллиона сомов. Из них подлежат восстановлению 351,5 миллиона сомов, восстановлено 349,4 миллиона сомов.

В том числе выявлены командировочные расходы, оплаченные без подтверждающих документов (14,7 тысячи сомов), доходы, полученные на остатки средств и подлежащие возврату в республиканский бюджет (2,1 миллиона сомов), нарушения при выплате заработной платы (8,1 миллиона сомов).

Обнаружены факты выплаты надбавок за особые условия труда без соответствующего проведения аттестации рабочих мест (2,7 миллиона сомов), финансовые нарушения при оплате отпускных (5,4 миллиона сомов). Кроме того, расходы по доставке и переводу пенсии и компенсаций через госпредприятие «Кыргызпочтасы» и коммерческих банков на 177 миллионов сомов, относящиеся к статье «Расходы на оплату услуг банков» проведены за счет средств, предусмотренных по статье «Пособия по социальному обеспечению» без разделения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274590/
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