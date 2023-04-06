02:08
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

Онлайн-казино могут разрешить принимать платежи в инвалюте

Национальный банк Кыргызстана предлагает разрешить онлайн-казино и электронным (виртуальным) казино принимать платежи в иностранной валюте. Соответствующий проект постановления НБ КР вынесен на общественное обсуждение.

Регулятор напомнил, что сейчас внутри страны все расчеты банковскими картами ведутся только в сомах. Из-за этого могут возникнуть проблемы. Ведь по закону клиентами игорных заведений могут быть только иностранные граждане. А они не смогут платить в инвалюте из-за запрета Нацбанка.

«Предлагаемые изменения вносятся, чтобы исключить противоречия банковского законодательства закону об игорной деятельности. Ведь закон принят для создания благоприятных условий для стимулирования привлечения инвестиций и увеличения доходной части республиканского бюджета КР», — подчеркнули в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/262661/
просмотров: 2968
Версия для печати
Материалы по теме
Изменения в закон о казино. Возник конфликт между депутатом и замом торага
За январь — ноябрь 2023 года казино заплатили 86,1 миллиона сомов налогов
С начала года казино заплатили 68,8 миллиона сомов налогов
Депутат Жогорку Кенеша призывает не допускать монополии в игорной деятельности
В Кыргызстане выданы две лицензии на открытие онлайн-казино
Почему в бюджет не поступили 2 миллиарда сомов от казино, интересуется депутат
Минцифры Кыргызстана планирует закрыть все онлайн-казино, не имеющие лицензии
Новый закон о казино будет работать в интересах отдельных людей — депутат
От двух до пяти лет. Посещающих казино граждан Кыргызстана предлагают наказывать
В Минэкономики рассказали, как кыргызстанцам закроют доступ к онлайн-казино
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана