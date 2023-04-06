Онлайн-казино могут разрешить принимать платежи в инвалюте

Национальный банк Кыргызстана предлагает разрешить онлайн-казино и электронным (виртуальным) казино принимать платежи в иностранной валюте. Соответствующий проект постановления НБ КР вынесен на общественное обсуждение.

Регулятор напомнил, что сейчас внутри страны все расчеты банковскими картами ведутся только в сомах. Из-за этого могут возникнуть проблемы. Ведь по закону клиентами игорных заведений могут быть только иностранные граждане. А они не смогут платить в инвалюте из-за запрета Нацбанка.

«Предлагаемые изменения вносятся, чтобы исключить противоречия банковского законодательства закону об игорной деятельности. Ведь закон принят для создания благоприятных условий для стимулирования привлечения инвестиций и увеличения доходной части республиканского бюджета КР», — подчеркнули в Нацбанке.