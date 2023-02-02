В КР появится национальная программа «Сделано в Кыргызстане»

Министерство экономики и коммерции предлагает проект постановления об утверждении национальной экспортной программы «Сделано в Кыргызстане» на 2023-2026 годы.

Отмечается, что в целях создания благоприятных условий для поддержки и продвижения экспорта ключевыми задачами страны являются:

наличие государственного института, предоставляющего экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки;

оказание комплексной поддержки компаниям, имеющим самый высокий экспортный потенциал, путем обеспечения доступа к длинным и дешевым кредитным ресурсам и торговой информации;

решение вопросов развития национальной инфраструктуры качества (стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, аккредитация) и усиление механизмов поддержки со стороны государства по расширению лабораторной испытательной и эталонной базы путем выделения достаточного количества финансовых средств с государственного бюджета.

Разработчики надеются увеличить объемы экспорта, финансовых потоков и достижение положительного сальдо торгового баланса по товарной структуре экспорта:

текстиль и швейная продукция, в том числе традиционные изделия ручной работы и обувь;

готовая продукция из фруктов, овощей;

готовая продукция из орехов и бобов;

готовая сушеная продукция;

мед и продукция пчеловодства;

молочная продукция;

мясная и рыбная продукция;

ювелирные изделия;

безалкогольные напитки, включая национальные.

При этом проект программы ориентирован на принятие мер в таких кросс-секторах, как продвижение экспорта, доступ к финансам, упрощение процедур торговли и улучшение национальной инфраструктуры качества.