В КР появится национальная программа «Сделано в Кыргызстане»

Министерство экономики и коммерции предлагает проект постановления об утверждении национальной экспортной программы «Сделано в Кыргызстане» на 2023-2026 годы.
Отмечается, что в целях создания благоприятных условий для поддержки и продвижения экспорта ключевыми задачами страны являются:
- наличие государственного института, предоставляющего экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки;
- оказание комплексной поддержки компаниям, имеющим самый высокий экспортный потенциал, путем обеспечения доступа к длинным и дешевым кредитным ресурсам и торговой информации;
- решение вопросов развития национальной инфраструктуры качества (стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, аккредитация) и усиление механизмов поддержки со стороны государства по расширению лабораторной испытательной и эталонной базы путем выделения достаточного количества финансовых средств с государственного бюджета.
Разработчики надеются увеличить объемы экспорта, финансовых потоков и достижение положительного сальдо торгового баланса по товарной структуре экспорта:
- текстиль и швейная продукция, в том числе традиционные изделия ручной работы и обувь;
- готовая продукция из фруктов, овощей;
- готовая продукция из орехов и бобов;
- готовая сушеная продукция;
- мед и продукция пчеловодства;
- молочная продукция;
- мясная и рыбная продукция;
- ювелирные изделия;
- безалкогольные напитки, включая национальные.
При этом проект программы ориентирован на принятие мер в таких кросс-секторах, как продвижение экспорта, доступ к финансам, упрощение процедур торговли и улучшение национальной инфраструктуры качества.