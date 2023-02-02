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Экономика

В КР появится национальная программа «Сделано в Кыргызстане»

Министерство экономики и коммерции предлагает проект постановления об утверждении национальной экспортной программы «Сделано в Кыргызстане» на 2023-2026 годы. 

Отмечается, что в целях создания благоприятных условий для поддержки и продвижения экспорта ключевыми задачами страны являются:

  • наличие государственного института, предоставляющего экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки;
  • оказание комплексной поддержки компаниям, имеющим самый высокий экспортный потенциал, путем обеспечения доступа к длинным и дешевым кредитным ресурсам и торговой информации;
  • решение вопросов развития национальной инфраструктуры качества (стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, аккредитация) и усиление механизмов поддержки со стороны государства по расширению лабораторной испытательной и эталонной базы путем выделения достаточного количества финансовых средств с государственного бюджета.

Разработчики надеются увеличить объемы экспорта, финансовых потоков и достижение положительного сальдо торгового баланса по товарной структуре экспорта:

  • текстиль и швейная продукция, в том числе традиционные изделия ручной работы и обувь;
  • готовая продукция из фруктов, овощей;
  • готовая продукция из орехов и бобов;
  • готовая сушеная продукция;
  • мед и продукция пчеловодства;
  • молочная продукция;
  • мясная и рыбная продукция;
  • ювелирные изделия;
  • безалкогольные напитки, включая национальные.

При этом проект программы ориентирован на принятие мер в таких кросс-секторах, как продвижение экспорта, доступ к финансам, упрощение процедур торговли и улучшение национальной инфраструктуры качества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257352/
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