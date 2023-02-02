Повышение тарифов. Как власти забирают последнее из карманов кыргызстанцев

Власти Кыргызстана заявляют, что в стране все хорошо: бюджет полон, зарплата и пенсии растут. А на деле жители республики не особо и чувствуют эту чиновничью «заботу», ведь параллельно в государстве повышают тарифы на все и вводятся новые налоги.

Национальный банк прогнозирует, что годовая инфляция к концу 2023-го снизится примерно до 10 процентов при отсутствии дополнительных шоков.

К этому высокому уровню роста стоимости добавляется то, что с этого года повысили минимальные цены на сигареты, ожидается увеличение акциза на табачные изделия и алкоголь. Подорожали медуслуги на амбулаторном уровне. Все это повышает цены в Кыргызстане, кошельки граждан пустеют. Но этого оказалось мало. В 2023-м власти хотят повысить тарифы практически на все коммунальные услуги и ввести новые платежи.

1 Свет станет дороже Свет станет дороже

Январские холода подтвердили проблемы в энергосистеме Кыргызстана. Как только столбик термометра опустился ниже 15 градусов мороза, потребление электроэнергии выросло. В результате по всей стране начали отключать свет.

Сначала энергетики отрицали, но под натиском общественности и депутатов признали наличие веерных отключений.

А через пару дней стало понятно, для чего это делали. Президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию и заявил, что с 1 мая этого года платить за свет мы будем больше. Тариф планируют повысить на 23 тыйына — с 77 тыйынов до 1 сома.

«Если мы этого не сделаем, рискуем навсегда потерять нашу энергетическую отрасль», — заключил глава государства.

2 Тепло тоже подорожает Тепло тоже подорожает

Повышение тарифов на электроэнергию означает пересмотр среднесрочной тарифной политики. В ней также прописывают цены на тепло и горячую воду.

Скорее всего, вместе со светом повысят и эти тарифы.

Ранее об этом предупреждали и в Национальном банке. Представляя прогноз по инфляции, в НБ КР отметили, что в этом году ожидается отложенное ранее повышение тарифов на горячее водоснабжение и отопление.

3 Платить за воду больше Платить за воду больше

Питьевая вода тоже может стать дороже. Первые шаги уже сделали. С 1 января 2023-го в Оше подорожала холодная вода.

Депутаты утвердили тариф для населения города на питьевую воду за 1 кубометр — 6 сомов 88 тыйынов, водоотвод и очистку канализационных стоков — 4 сома 20 тыйынов за кубометр.

Бишкекводоканал тоже периодически поднимает вопрос повышения стоимости холодной воды.

Якобы себестоимость выработки ниже установленных для населения тарифов. Не исключено, что в этом году жалобы услышат и цены все-таки вырастут.

О необходимости повысить тарифы на питьевую воду в конце января говорил и председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

«Житель Бишкека платит 5 сомов 38 тыйынов за кубометр воды, тогда как ее себестоимость составляет 7 сомов 70 тыйынов. Муниципальный тариф на кубометр (1 тысяча литров) установлен в 8 сомов в Чуйской области, 15 сомов — в Джалал-Абадской, но в некоторых районах (Узгенский) достигает 39 сомов. Мы покупаем 0,5 литра бутилированной воды за 15 сомов, но не платим реальную цену за воду, вытекающую из крана», — сказал он.

Отметим, что повышение тарифов на питьевую воду автоматически приведет к росту расценок на водоотвод и очистку канализационных стоков.

4 Мусорить теперь дороже Мусорить теперь дороже

В столице выросли расценки на вывоз мусора. Решение принято на очередной сессии Бишкекского городского кенеша:

для населения — 41 сом в месяц с человека, для пенсионеров — 22,5 сома;

для хозяйствующих субъектов, независимо от их формы собственности, — 361 сом за кубометр, или 2 тысячи 430 сомов за тонну (без НДС);

для хозяйствующих субъектов, независимо от формы собственности, занимающихся самовывозом ТБО, — 445 сомов за тонну (без НДС) за услуги по захоронению ТБО.

5 Сколько платить за проезд Сколько платить за проезд

В столице Кыргызстана решили повысить и стоимость проезда в общественном транспорте. Мэрия Бишкека вынесла проект на общественное обсуждение.

Предлагается установить тариф на проезд в автобусах и троллейбусах 15 сомов, в маршрутках — 21 сом днем и 32 сома вечером.

Проектом предлагается установить право бесплатного проезда пенсионерам по возрасту, лицам с ограниченными возможностями здоровья, почтальонам ОАО «Кыргыз почтасы» и детям до семи лет.

6 Столичное имущество дороже Столичное имущество дороже

Муниципалитет изучает вопрос повышения налога на имущество. Об этом на очередной сессии БГК заявил первый вице-мэр города Мирланбек Байгончоков.

Он рассказал, что в соответствии с Налоговым кодексом местные налоги в пределах полномочий, предоставленных местному кенешу, вводятся в действие нормативными правовыми актами местных кенешей. Депутат Казыбек Эргешов поинтересовался, будет ли мэрия повышать размер налога.

«Мы изучаем этот вопрос. Это будет зависеть от социально-экономической ситуации в Бишкеке и республике», — ответил Мирланбек Байгончоков.

7 Скандальное ОСАГО Скандальное ОСАГО

С этого года в Кыргызстане вступил в силу закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Планировалось, что с апреля граждан начнут штрафовать на 3 тысячи сомов за отсутствие полиса ОСАГО.

Под натиском недовольных от идеи отказались, но это неточно.

О том, что штрафовать не будут, заявил на заседании Жогорку Кенеша спикер Нурланбек Шакиев. Позже в интервью президент Садыр Жапаров выступил за то, чтобы этим видом страхования занимались только государственные компании. Проще говоря, власти сами хотят получать все деньги, которые сулит ОСАГО. При этом в Госфиннадзор еще не поступала бумага ни об отмене штрафов за отсутствие полиса, ни об отмене самого закона об ОСАГО. Как быть автовладельцам, никто не знает.