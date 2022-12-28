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Общество

С 1 января подорожают медицинские услуги на амбулаторном уровне

С 1 января вступает в силу новый прейскурант цен на медицинские услуги в центрах семейной медицины (ЦСМ), центрах общеврачебной практики (ЦОВП), амбулаторно-диагностических отделениях (АДО) стационаров широкого профиля, а также в клинико-диагностических отделениях (КДО) стационаров третичного уровня. Об этом сообщила пресс-служба Фонда ОМС.

По ее данным, последний раз прейскурант цен пересматривался в 2015 году.

«Расчет себестоимости медуслуг проведен с учетом инфляции, роста цен на реактивы, расходные материалы для лабораторных исследований и на медицинское оборудование. При составлении прейскуранта учитывались методы проведения лабораторно-диагностических исследований (общеклинические, бактериологические, биохимические, иммунологические, иммуноферментные) и рентгенографических, рентгенологических исследований (ручной, цифровой, аналоговый)», — отметили в фонде.

В пересмотренном прейскуранте представлено 740 видов исследований, анализов и манипуляций (раньше было 410).

В ФОМС добавили, что прейскурант согласован и утвержден приказом Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции.

Не оплачивают лабораторно-диагностические услуги по прейскуранту граждане, приписанные в ЦСМ, застрахованные и льготная категория населения, указанная в Программе государственных гарантий.

Остальные граждане оплачивают за оказанные медицинские услуги в кассу. Застраховаться можно, приобретя полис ОМС в ЦСМ/ГСВ или в Территориальных управлениях ФОМС.

С вопросами можно обращаться на горячую линию ФОМС по номеру 113.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254568/
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